ГЕКСАХОРД

ГЕКСАХОРД - шестиступенный диатонический звукоряд.

Гексахорд с оп­ре­де­лён­ной последовательностью це­лых то­нов и по­лу­то­нов из­вест­ны с эпо­хи Сред­не­ве­ко­вья . Т. н. Гви­до­нов гексахорд Ut-Re-Mi-Fa-Sol-La с по­лу­то­ном ме­ж­ду Mi и Fa (на­зван по име­ни Гви­до Аре­тин­ско­го) ле­жит в ос­но­ве соль­ми­за­ции.

Со­став­лен­ный из на­чаль­ных зву­ков строк гим­на «Ut queant laxis» (смотрите нот­ный при­мер), Гви­до­нов гексахорд на сту­пе­нях цер­ков­но­го зву­ко­ря­да имел 3 по­зи­ции: на­ту­раль­ный гексахорд (от зву­ка c), твёр­дый гексахорд (от g) и мяг­кий гексахорд (от f).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)