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ГЕКСАХОРД
ГЕКСАХОРД - шестиступенный диатонический звукоряд.
Гексахорд с определённой последовательностью целых тонов и полутонов известны с эпохи Средневековья. Т. н. Гвидонов гексахорд Ut-Re-Mi-Fa-Sol-La с полутоном между Mi и Fa (назван по имени Гвидо Аретинского) лежит в основе сольмизации.
Составленный из начальных звуков строк гимна «Ut queant laxis» (смотрите нотный пример), Гвидонов гексахорд на ступенях церковного звукоряда имел 3 позиции: натуральный гексахорд (от звука c), твёрдый гексахорд (от g) и мягкий гексахорд (от f).
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