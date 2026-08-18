ГЕКЛЕН ДЮГЕКЛЕН БЕРТРАН ДЮ

ГЕКЛЕН ДЮГЕКЛЕН БЕРТРАН ДЮ - французский военачальник периода Столетней войны 1337-1453 годов, коннетабль Франции.

Из бретонского рыцарского рода. Во время войны за бретонское наследство (1341-1364 годы) сражался на стороне поддерживаемого Францией Ш. де Блуа, возглавлял небольшой отряд, который вёл пар­ти­зан­скую вой­ну с англичанами и их ставленником Ж. де Монфором. Получил известность, участвуя в защите Ренна, осаждённого войсками герцога Ланкастерского (1356-1357 годы). С 1364 года на службе у короля Франции Кар­ла V .

В том же году во главе французской армии одержал победу в битве при Кошереле в Нормандии, разбив армию короля Наварры Карла II, за что был пожалован титулом графа де Лонгвиль, но потерпел поражение от англичан при Оре и был взят в плен (выкуплен за 100 тысяч ливров). В 1365 году возглавил отряд наёмников, направленный Карлом V в Кастилию на помощь союзнику Франции графу Энрике Трастамаре, который пытался свергнуть своего сводного брата, короля Кастилии Педро IV Жестокого, поддерживаемого англичанами.

В 1367 году был разбит в битве при Нахере (Северная Испания), взят в плен и вновь выкуплен за большую сумму. В 1369 году разгромил войско Педро IV Жестокого в сражении при Монтьеле, благодаря чему Энрике Трастамара стал королём Кастилии под именем Энрике II (в награду Геклен получил от него титул герцога де Молина). В октябре 1370 года Карл V назначил Геклена коннетаблем Франции. В течение почти беспрерывной 10-летней кампании Геклен сумел очистить большую часть юга Франции от англичан.

Он предпочитал сражаться силами наёмников, а не рыцарского ополчения, устанавливал в своих отрядах жёсткую дисциплину; избегал крупных сражений, предпочитая методично отвоёвывать провинцию за провинцией. В 1378 году Карл V включил Бретань в состав коронных земель и бретонские солдаты покинули армию коннетабля. Геклен был заподозрен в предательстве, вернул меч коннетабля и собирался отбыть в Испанию к Энрике Трастамаре, однако сумел восстановить отношения с королём.

В 1380 году, ведя военные действия против англичан в Оверни, начал осаду замка Шатонёф-де-Рандон, во время которой умер. Сердце Геклена покоится в Динане, а тело - в королевской усыпальнице Сен-Дени. Оригинальное надгробие разрушено в 1793 году. Ещё в 1-й половине XV века Геклен был причислен в качестве десятого героя к Девяти Совершенным - средневековым эталонам рыцарского поведения.

Иллюстрация:

Памятник Б. дю Геклену в г. Динан (Франция). Скульптор Э. Фермье. 1902. Архив БРЭ.

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