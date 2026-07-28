ГЕККЕР АНАТОЛИЙ ИЛЬИЧ

Анатолий Ильич Геккер родился 25 августа (по новому стилю — 6 сентября) 1888 года в Тифлисе в семье военного врача. По национальности русский.

По достижении возраста Геккер поступил на учёбу во Владимирское юнкерское пехотное училище в городе Санкт-Петербурге, которое окончил в 1909 году, после чего служил на штабных должностях в пограничных частях. Участвовал в Первой мировой войне , дослужился до звания штабс-капитана. В 1917 году окончил курсы при Академии Генерального Штаба, после чего возглавлял штаб 33-го армейского корпуса, был избран председателем корпусного солдатского комитета.

После Октябрьской революции Геккер служил начальником штаба — членом Временного революционного комитета 8-й армии, затем командующим 8-й армией. С марта 1918 года он командовал Донецкой группой войск, а месяц спустя стал начальником штаба Верховного главнокомандующего Вооружёнными Силами Союза южных республик А. В. Антонова-Овсеенко . В дальнейшем командовал Вологодским тыловым районом, войсками Котласского района и Северной Двины, Астраханским укрепрайоном. В феврале 1919 года Геккер был назначен командиром 13-й стрелковой дивизии, а с мая того же года — сначала 13-й, затем 11-й армиями. Принимал активное участие в установлении Советской власти в Грузии, Армении и Азербайджане.

После окончания Гражданской войны продолжил службу в Рабоче-Крестьянской Красной Армии . Служил заместителем начальника, затем начальником Военной академии РККА. В 1922-1929 годах был советским военным атташе в Китае, в 1929-1933 годах — в Турции. В 1934 году Геккер был переведён на работу в Москву, где возглавил отдел внешних сношений Главного разведывательного управления Генерального штаба РККА. 31 мая 1937 года он был арестован по обвинению в участии в контрреволюционной шпионской и террористической организации. 1 июля 1937 года Военная коллегия Верховного Суда СССР приговорила его к высшей мере наказания — расстрелу. Приговор был приведён в исполнение в тот же день. Прах Геккера захоронен в братской могиле на Донском кладбище Москвы. Определением Военной коллегии Верховного Суда СССР от 22 августа 1956 года он был реабилитирован посмертно.