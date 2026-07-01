ГЕКАТОН РОДОССКИЙ

ГЕКАТОН РОДОССКИЙ (Ἑκάτων) - древнегреческий философ-стоик.

Гекатон Родосский – видный представитель Средней Стои, ученик Панетия и, возможно, Посидония . Других сведений о его жизни у нас нет. От Диогена Лаэртского и Цицерона сохранился список сочинений Гекатона: «Об обязанностях», «О благах», «О добродетелях», «О конечных целях», «О страстях», «О парадоксах», «Полезные изречения». От этих работ сохранились разрозненные фрагменты.

Гекатон занимался по преимуществу этикой, придерживаясь нормативного школьного учения. Он считался крупнейшим авторитетом в Средней Стое (после Панетия и Посидония). Он учил, что сама природа ведет нас к добродетели, наслаждение не является благом, а добродетели довольно для счастья. Иногда он признает добродетелями то, что остальные стоики считают «безразличными вещами» – здоровье, красоту, силу, богатство.

Гекатон оказал сильное влияние на взгляды Цицерона; особенно хорошо это заметно в трактате «Об обязанностях», в частности, там рассматривается знаменитый вопрос о том, что лучше выбросить в море в случае бури – дорогой груз или дешевого раба. Кроме того, его сочинения повлияли и на Сенеку Младшего.