Гекатомба (греч. ἑκατόµβη ‒ «сто быков» или «сто коров») На чтение: 1 минута

Гекато́мба (греч. ἑκατόµβη — «сто быков» или «сто коров») — в древнегреческой религии (см. Греции Древней мифология и религия) тип крупного, обычно общественного жертвоприношения богам. В норме Г. предполагала одновременное принесение в жертву ста особей крупного рогатого скота. Однако не всегда это правило со­блюдалось со всей скрупулезностью, и в конечном счете Г. стали называть просто большое торжественное жертвоприношение . Лучше всего известна из источников Г., совершавшаяся на акрополе Афин во время праздника Великих панафиней (см. Греции Древней мифология и религия).

Лит.: Detienne M., Vernant J.-P. The Cuisine of Sacrifice among the Greeks. Chicago, 1989. И. Е. Суриков.