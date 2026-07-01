ГЕКАТЕЙ МИЛЕТСКИЙ

ГЕКАТЕЙ МИЛЕТСКИЙ - наиболее значительный из раннегреческих историков логографов, предшественников Геродота .

Происходил из знатного рода; принимал активное участие в общественной жизни своего родного г. Милет во время греко-персидских войн. Хорошо образованный (ему было известно, в частности, сочинение Анаксимандра «О природе»), много путешествовавший и много повидавший Гекатей Милетский был не только писателем-историком, но в такой же степени географом и этнографом. Из двух составленных им сочинений одно - «Землеописание» - носило географический и этнографический характер.

Оно подразделялось на две книги, в первой содержалось описание Европы, во второй - Азии и Ливии (Африки), в особенности Египта. Исторического характера было сочинение «Генеалогии» в 4 книгах, где изложение начиналось с древнейших, мифических времён и включало историю фессалийского мифического героя Девкалиона, других героев и царей - его потомков, описание похода аргонавтов, подвигов Ге­рак­ла и судьбы его потомков - Гераклидов. Сочинения Гекатея Милетского дошли лишь в отрывках.

Исторический труд Гекатея Милетского, насколько можно судить по сохранившимся фрагментам, представлял собой рационалистическую обработку традиционного материала (например, именно так даётся перетолкование предания о подвигах Геракла). В «Землеописании» ценными были рассказы об основании греками заморских поселений.

Одним из первых Гекатей Милетский занялся упорядочением хронологии, введя, в частности, манеру отсчёта времени по поколениям. При этом продолжительность одного поколения определялась в 40 лет.

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