Гекатей (греч. Ἑκαταῖος) Милетский (2-я половина VI ‒ начало V в. до н. э.)

Гекате́й (греч. Ἑκαταῖος) Миле́тский (2-я половина VI — начало V в. до н. э.) — древнегреческий ученый, историк и географ, крупнейший представитель так называемых логографов. Уроженец Милета и активный участник его политической жизни, один из руководителей Ионийского восстания 500—493 до н. э. Много путешествовал; в частности, посетил Египет. Написал труды («Землеописание», «Генеалогии» и др.), от которых сохранилось значительное количество фрагментов; составил одну из первых географических карт известной в те времена грекам части ойкумены. Для исторического метода Г. М. характерны широта охвата материала, рационалистическая критика мифов и легенд, внимание к негреческому миру. У Г. М. впервые в греческой историографии появились элементы научной методологии; он является непосредственным предшественником Геродота. Соч.: Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. М., 1989. С. 135—138; Многоликая Клио: Антология античной исторической мысли. Т. 1. СПб., 2014. С. 35—41.

Лит: Суриков И. Е. Очерки об историописании в классической Греции. М., 2011; Heidel W. A. Hecataeus and the Egyptian Priests in Herodotus. Book II. NewYork—London, 1987. И. Е. Суриков.