Гекатей (греч. Ἑκαταῖος) Аберский (рубеж IV‒III вв. до н. э.)

Гекате́й (греч. Ἑκαταῖος) Аберский (рубеж IV—III вв. до н. э.) — древнегреческий писатель и ученый начала эпохи эллинизма. Биографических сведений о Г. А. почти нет; известно только, что он переселился из родной Абдеры в Египет, ко двору Птолемея I, где и работал. Труды Г. А. (от которых сохранились только фрагменты) довольно разнообразны по тематике: «О поэзии Гомера и Гесиода» — филологическое исследование; «О гипербореях» — философско-этическая утопия; «Египтиака» — сочинение о Египте и его истории, идеализировавшее эту страну и в дальнейшем повлиявшее на Манефона.

Соч.: Jacoby F. Die Fragmente der griechischen Historiker. Teil. 3A. 3 Aufl. Leiden—New York—Köln, 1993. S. 11—64.

Лит: Lendle O. Einführung in die griechische Geschichtsschreibung: Von Hekataios bis Zosimos. Darmstadt, 1992. И. Е. Суриков.