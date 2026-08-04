ГЕКАТЕЙ АБДЕРСКИЙ

ГЕКАТЕЙ АБДЕРСКИЙ (др.-греч. Ἑκαταῖος ὁ Ἀβδηρίτης) - древнегреческий писатель и философ.

Гекатей Абдерский был учеником Пиррона из Элиды , кроме того, возможно, общался с Демокритом . Гекатей жил в Египте при дворе Птолемея I.

Ему принадлежало много сочинений, из которых были наиболее известны «О поэзии Гомера и Гесиода», где он выводил мудрость этих поэтов – а они в древней Греции считались всезнающими мудрецами – из древнего Египта; «О гиперборейцах» – философско-этнографическая утопия в форме романа о путешествии, впоследствии она стала образцом для Эвгемера; «О Египте», где Гекатей рисует идеальный образ древнеегипетского царства, рассматриваемого как источник всей культуры и цивилизации, в том числе и греческой (отрывки «О Египте» сохранились у Диодора Сицилийского ). Первые люди на Земле появились в Египте, а выходцы оттуда основали многие города и царства, в том числе иудейские и греческие. Помимо прочего, там проводится мысль о превосходстве египетской царской формы правления над полисной греческой. Теология, которую описывает Гекатей в «О Египте» (небесные боги и боги – люди, обожествленные за свои заслуги), вполне могла оказать влияние на Эвгемера. Принадлежность Гекатею сочинения «Об иудеях» в наше время признается не всеми исследователями.