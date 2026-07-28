ГЁКАЛП ЗИЯ
ГЁКАЛП ЗИЯ (настоящее имя Мехмед Зия) - турецкий социолог, поэт, публицист и общественный деятель, идеолог турецкого национализма.
Обучался в Высшем ветеринарном училище в Стамбуле (1896-1899 годы), где примкнул к младотуркам. После Младотурецкой революции 1908 года возглавил отделение комитета Единение и прогресс в Диярбакыре. В 1909-1912 годах жил и работал в Салониках, вёл просветительную деятельность в духе пантюркизма. В публицистических статьях в газете «Туран», журнале «Генч калемлер» («Молодые перья») и др. пропагандировал воссоздание прародины тюрок (Турана) путём объединения тюркоязычных народов под эгидой Турции.
С 1912 года преподавал социологию в Стамбульском университете. Сотрудничал в литературно-политическом клубе «Тюрк оджагы» («Турецкий очаг») и ряде журналов. При оккупации Стамбула войсками Антанты был арестован. В 1920-21 годах находился в ссылке на острове Мальта. В 1923 году избран депутатом Великого национального собрания Турции.
В своих философских и социологических трудах («Тюркизация, исламизация и модернизация», 1918 год; «Принципы тюркизма», 1923 год), а также поэтических сборниках («Красное яблоко», 1912 год; «Новая жизнь», 1918 год; «Золотой свет», 1920 год) призывал к борьбе за независимость Турции, к обновлению национальной культуры на основе тюркского культурного наследия.
В последние годы жизни поддерживал теоретические воззрения и политический курс М. К. Ататюрка, высказывался за государственное регулирование экономики. Идейно-эстетические представления Гекалпа оказали большое влияние на политиков и писателей Турции начала XX века.