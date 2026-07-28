ГЁКАЛП ЗИЯ

ГЁКАЛП ЗИЯ (настоящее имя Мех­мед Зия) - турецкий социолог, поэт, публицист и общественный деятель, идеолог турецкого национализма .

Обу­чал­ся в Выс­шем ве­те­ри­нар­ном училище в Стам­бу­ле (1896-1899 годы), где примк­нул к мла­до­тур­кам. По­сле Мла­до­ту­рец­кой ре­во­лю­ции 1908 года воз­гла­вил от­де­ле­ние комитета Еди­не­ние и про­гресс в Ди­яр­ба­кы­ре. В 1909-1912 годах жил и ра­бо­тал в Са­ло­ни­ках, вёл про­све­ти­тель­ную дея­тель­ность в ду­хе пан­тюр­киз­ма . В публицистических статьях в газете «Туран», журнале «Генч калемлер» («Молодые перья») и др. пропагандировал воссоздание прародины тюрок (Турана) путём объединения тюркоязычных народов под эгидой Турции.

С 1912 года преподавал социологию в Стамбульском университете. Сотрудничал в литературно-политическом клубе «Тюрк оджагы» («Турецкий очаг») и ряде журналов. При оккупации Стамбула войсками Антанты был арестован. В 1920-21 годах находился в ссылке на острове Мальта. В 1923 году избран депутатом Великого национального собрания Турции.

В своих философских и социологических трудах («Тюркизация, исламизация и модернизация», 1918 год; «Принципы тюркизма», 1923 год), а также поэтических сборниках («Красное яблоко», 1912 год; «Новая жизнь», 1918 год; «Золотой свет», 1920 год) призывал к борьбе за независимость Турции, к обновлению национальной культуры на основе тюркского культурного наследия.

В последние годы жизни поддерживал теоретические воззрения и политический курс М. К. Ататюрка, высказывался за государственное регулирование экономики. Идейно-эстетические представления Гекалпа оказали большое влияние на политиков и писателей Турции начала XX века.

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