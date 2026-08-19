ГЕГЕСИЙ

Древнегреческий философ-киренаик III в. до н.э.

Гегесий был представителем киренской школы; за свою проповедь самоубийства он получил прозвище «Учитель смерти» (Πεισιθάνατος). Цицерон и Плутарх сообщают о сочинении Гарпоркатиона «Самоубийца» (Ἀποκαρτερών – дословно «Убивающий себя голодом»; Cic. Tusc. I, 84, 4; Plut. De amor. 497d5). У Гегесия была своя школа, последователи которой назывались «гегесианцами» (Diog. Laert. II 93-96).

Диоген Лаэртский так описывает учение гегсианцев: «Гегесианцы различали те же два предельных состояния: наслаждение и боль. По их мнению, не существует ни благодарности, ни дружбы, ни благодеяния, так как к ним ко всем мы стремимся не ради них самих, а ради их выгод, ибо без выгод их не бывает. Счастье совершенно невозможно: тело наше исполнено многих страданий, а душа разделяет страдания тела и оттого волнуется, случай же часто не дает сбыться надеждам, – потому-то счастье и неосуществимо. Предпочтительны как жизнь, так и смерть… Сама жизнь лишь для человека неразумного угодна, а для разумного безразлична. Мудрец все делает ради себя, полагая, что из других людей никто его не стоит» (II, 93-96). В целом, чистого наслаждения нет, поэтому жизнь бессмысленна, так что и жить не стоит.

После лекций Гегесия некоторые его слушатели, ососзнав в полной мере все бедствия и никчемность жизни, кончали с собой; в результате, Птолемей запретил ему вести занятия, а сочинение приказал сжечь.