ГЕГЕМОНИЯ
ГЕГЕМОНИЯ - главенствующее положение или преобладание какой-либо силы.
В Древней Греции понятием «гегемония» обозначалось право верховного распоряжения кем или чем-либо (государством, войском, судном); со времени греко-персидских войн термин «гегемония» приобрёл значение политического лидерства одного из греческих государств (как правило, Спарты или Афин; реально гегемония осуществлялась как руководство общими военным предприятиями).
В сфере политических отношений понятие «гегемония» используется для характеристики роли определённого общественного класса в системе власти, а также политики государств на международной арене. Гегемония представляет собой не власть как таковую, а сложение двух начал - влияния и главенства, переходящего в господство - предельную фазу гегемонии.
Концептуальное осмысление проблемы гегемонии в сфере политической практики стало в XX веке одним из важнейших аспектов развития марксизма, а в дальнейшем и универсального политического дискурса.
Первоначально понятие «гегемония» использовалось исключительно в связи с рассмотрением вопроса о роли и месте пролетариата в революционных преобразованиях капиталистического общества, но благодаря работам А. Грамши его содержание приобрело комплексный характер.
Гегемония стала рассматриваться как динамичный и непрерывный процесс обеспечения общественного консенсуса. Во второй половине XX века представления Грамши были творчески интерпретированы сторонниками неомарксизма и представителями мир-системного анализа международных отношений (И. Валерстайн и др.), которые при анализе проблемы гегемонии вышли за рамки рассмотрения властных взаимодействий внутригосударственного уровня и трактовали её также как проблему международных отношений.