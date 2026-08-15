ГЕГЕМОНИЯ

ГЕГЕМОНИЯ - главенствующее положение или преобладание какой-либо силы.

В Древ­ней Гре­ции по­ня­ти­ем «гегемония» обо­зна­ча­лось пра­во вер­хов­но­го рас­по­ря­же­ния кем или чем-­ли­бо (го­су­дар­ст­вом, вой­ском, суд­ном); со вре­ме­ни гре­ко-пер­сид­ских войн тер­мин «гегемония» при­об­рёл зна­че­ние по­ли­тического ли­дер­ст­ва од­но­го из греческих го­су­дарств (как пра­ви­ло, Спар­ты или Афин; ре­аль­но гегемония осу­ще­ст­в­ля­лась как ру­ко­во­дство об­щи­ми во­енным пред­при­ятия­ми).

В сфе­ре по­ли­тических от­но­ше­ний по­ня­тие «гегемония» ис­поль­зу­ет­ся для ха­рак­те­ри­сти­ки ро­ли оп­ре­де­лён­но­го об­щественного клас­са в сис­те­ме вла­сти, а так­же по­ли­ти­ки го­су­дарств на ме­ж­ду­народной аре­не. Гегемония пред­став­ля­ет со­бой не власть как та­ко­вую, а сло­же­ние двух на­чал - влия­ния и гла­вен­ст­ва, пе­ре­хо­дя­ще­го в гос­под­ство - пре­дель­ную фа­зу ге­ге­мо­нии.

Кон­цеп­ту­аль­ное ос­мыс­ле­ние про­бле­мы гегемонии в сфе­ре по­ли­тической прак­ти­ки ста­ло в XX веке од­ним из важ­ней­ших ас­пек­тов раз­ви­тия мар­ксиз­ма , а в даль­ней­шем и уни­вер­саль­но­го по­ли­тического дис­кур­са.

Пер­во­на­чаль­но по­ня­тие «гегемония» ис­поль­зо­ва­лось ис­клю­чи­тель­но в свя­зи с рас­смот­ре­ни­ем во­про­са о ро­ли и мес­те про­ле­та­риа­та в ре­во­люционных пре­об­ра­зо­ва­ни­ях ка­пи­та­ли­стического об­ще­ст­ва, но бла­го­да­ря ра­бо­там А. Грам­ши его со­дер­жа­ние при­об­ре­ло ком­плекс­ный ха­рак­тер.

Гегемония ста­ла рас­смат­ри­вать­ся как ди­на­мич­ный и не­пре­рыв­ный про­цесс обес­пе­че­ния об­щественного кон­сен­су­са. Во второй половине XX века пред­став­ле­ния Грам­ши бы­ли твор­че­ски ин­тер­пре­ти­ро­ва­ны сто­рон­ни­ка­ми не­омар­ксиз­ма и пред­ста­ви­те­ля­ми мир-сис­тем­но­го ана­ли­за ме­ж­ду­народных от­но­ше­ний (И. Ва­лер­стайн и др.), ко­то­рые при ана­ли­зе про­бле­мы гегемонии вы­шли за рам­ки рас­смот­ре­ния вла­ст­ных взаи­мо­дей­ст­вий внут­ри­го­су­дарственного уров­ня и трак­то­ва­ли её так­же как про­бле­му ме­ж­ду­народных от­но­ше­ний.

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