ГЕГЕЛОХ

ГЕГЕЛОХ (др.-греч. Ἡγέλοχος) - сын Гиппострата, один из полководцев Александра Великого .

Надо полагать, что свою военную карьеру Гегелох начал еще в правление Филиппа II. Не исключено, что он являлся племянником Клеопатры, последней жены Филиппа, а стало быть, находился в родстве с Атталом, ее дядей. И если это так, то хотя Гегелох и не пострадал после убийства Аттала, случившегося по приказанию вступившего на престол Александра (осень 336 г. до н.э.), который испытывал к тому личную неприязнь, а также Клеопатры с ребенком от Филиппа, устраненных Олимпиадой , матерью Александра, последний едва ли мог полностью доверять Гегелоху. Очевидно, поэтому Гегелох, несмотря на свои явные способности, не назначался царем на ведущие командные посты в македонской армии во время восточной кампании. Непосредственно перед битвой при Гранике (334 г. до н.э.) Гегелох осуществлял разведку, руководя отрядом, состоящем из всадников-сариссофоров и легковооруженных пехотинцев. В 333 г. Александр направил его из Гордия (столицы Великой Фригии) вместе с Амфотером в Эгейское море, чтобы собрать распущенный после взятия Милета (334 г. до н.э.) союзный греческий флот и с его помощью противодействовать крайне опасному контрнаступлению персов, начатому там весной того же года по инициативе Мемнона , греческого полководца на персидской службе; при этом Гегелоху было поручено командовать преимущественно сухопутными силами, а Амфотеру – кораблями. К концу 332 г. до н.э. Гегелох и Амфотер выполнили поручение Александра с полным успехом: персидский флот, действовавший в Восточной Эгеиде, перестал существовать, а все захваченные здесь персами острова были македонскими военачальниками освобождены. С новостями об этом и пленниками Гегелох прибыл зимой 332/1 г. до н.э. к Александру в Египет. Очевидно, в данное время он, согласно более позднему рассказу Филоты (осень 330 г. до н.э.), предложил Пармениону составить заговор против македонского царя с целью его убийства; впрочем, это его предложение так и осталось на словах. В битве при Гавгамелах (331 г. до н.э.) Гегелох командовал одной из ил (эскадронов) гетайров, македонских тяжеловооруженных всадников; в этом сражении он был убит.

Исторические источники:

Арриан. Поход Александра;

Курций Руф, Квинт. История Александра Македонского.