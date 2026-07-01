Гегель (нем. Hegel), Карл (07.06.1813, Нюрнберг ‒ 05.12.1901, Эрланген)
Ге́гель (нем. Hegel), Карл (07.06.1813, Нюрнберг — 05.12.1901, Эрланген) — немецкий историк, один из ведущих специалистов по истории городов, сын философа Г. Ф. В. Гегеля; профессор университетов Ростока, Лейпцига, Киля, Мюнхена, Грайфсвальда и Эрлангена; член академий наук Мюнхена, Геттингена, Берлина и Вены. В двухтомнике «История городского устройства в Италии» рассмотрел историю итальянских городов от Римской империи до XII в. Большой фактический материал по истории европейских городов был проанализирован в работе «Города и гильдии германского народа в средние века». Г. был противником теории происхождения городских общин из гильдий. Стал первым ответственным редактором 37-томного издания «Хроники германских городов», член комиссии по изданию Monumenta Germaniae Historica.
Соч.: Die Chroniken der deutschen Städte. 37 Bde. Leipzig, 1862—1968; Städte und Gilden der germanischen Völker im Mittelalter. Bd. 1—2. Leipzig, 1891; Die Entstehung des Deutschen Städtewesens. Leipzig, 1898.
Лит.: Kreis M. Karl Hegel. Geschichtswissenschaftliche Bedeutung und wissenschaftsgeschichtlicher Standort. Göttingen, 2012. В. С. Дударев.