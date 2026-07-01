Гегечкори, Евгений Петрович (20.01[08.12].1881, Салхино (Мартвили) ‒ 05.06.1954, Париж)

Гегечко́ри, Евге́ний Петро́вич (20.01[08.12].1881, Салхино (Мартвили) — 05.06.1954, Париж) — грузинский, российский политик, социал-демократ (см. РСДРП, Российская социал-демократическая рабочая партия). Дворянин. Член РСДРП с 1903, меньшевик (см. Меньшевизм). Окончил юридический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова в 1907. Присяжный поверенный. В 1907—1912 — депутат Государ­ственной думы. Масон (см. Масонство). В 1917 — комиссар Временного правительства в Зап. Грузии. С июня — член ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов. Избран в Учредительное собрание в 1918. 28 ноября 1917 — 22 апреля 1918 — председатель Закавказского комиссариата. Также министр труда и иностранных дел. 23 февраля — 26 мая 1918 — председатель Закавказского сейма. В марте отверг условия Брестского мира 1918, что привело в июне к заключению мирного соглашения с Османской империей на более тяжелых условиях, чем были согласованы в Бресте. Член Национального совета Грузии (1918) и депутат Учредительного собрания Грузии (1919—1920). В ноябре 1918 — марте 1921 — министр ино­странных дел Грузинской демократической республики, в 1921 также министр юстиции. После установления советской власти в Грузии эмигрировал. С 11 января 1953 — последний председатель правительства Грузии в изгнании.

Лит.: Государственная дума Российской империи, 1906—1917. Энциклопедия. М., 2008; Жордания Н. Н. Моя жизнь. Stanford (Сa.), 1968; Протасов Л. Г. Люди Учредительного со­брания: потрет в интерьере эпохи. М., 2008. А. В. Шубин.