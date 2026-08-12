ГЕГАРД

ГЕГАРД - монастырь в Армении, в ущелье реки Азат, в 40 км к востоку от Еревана.

Ос­но­ван в IV веке под назва­нием Ай­ри­ванк (армянский - пе­щер­ный мо­нас­тырь). Название Ге­гард (армянский - ко­пьё) свя­за­но с хра­нив­шим­ся в оби­те­ли на­ко­неч­ни­ком ко­пья, ко­то­рым, со­глас­но ме­ст­но­му по­ве­рью, был прон­зён Хри­стос (ны­не - в Му­зее Ар­мян­ской церк­ви в Эч­ми­ад­зи­не). Раз­граб­лен и со­жжён в 923 году.

Ос­нов­ная часть современного ар­хитектурного ком­плек­са сло­жи­лась в XIII веке. Главная цер­ковь мо­на­сты­ря - кре­сто­во-ку­поль­ный храм Ка­то­ги­ке (1215 год, бо­га­тое скульп­тур­ное уб­ран­ст­во). В 1225-1230 годах к не­му при­стро­ен 4-столп­ный га­вит (при­твор).

В ска­ле вы­се­че­ны церковь Ава­зан со ста­лак­ти­то­вым ку­по­лом на пе­ре­кре­щи­ваю­щих­ся ар­ках (1240 год), ку­поль­ная церковь Ас­т­ва­ца­цин с при­тво­ром - усы­паль­ни­цей кня­зей Про­швя­н (1283-1284 годы, архитектор Галд­заг; бо­га­тая резь­ба и рель­е­фы), 4-столп­ная усы­паль­ни­ца кня­зя Па­па­ка и его суп­ру­ги Ру­зу­кан (1288 год) и ряд не­боль­ших ке­лий-ча­со­вен.

Со­хра­ни­лась так­же по­лу­пе­щер­ная церковь Святого Гри­го­рия Про­све­ти­те­ля (XII век, фраг­мен­ты фре­сок, хач­ка­ры). Мо­на­стырь вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

Иллюстрация:

Ге­гард. Храм Ка­то­ги­ке. 1215 год. Фото П. С. Павлинова. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)