ГЕГАРД
ГЕГАРД - монастырь в Армении, в ущелье реки Азат, в 40 км к востоку от Еревана.
Основан в IV веке под названием Айриванк (армянский - пещерный монастырь). Название Гегард (армянский - копьё) связано с хранившимся в обители наконечником копья, которым, согласно местному поверью, был пронзён Христос (ныне - в Музее Армянской церкви в Эчмиадзине). Разграблен и сожжён в 923 году.
Основная часть современного архитектурного комплекса сложилась в XIII веке. Главная церковь монастыря - крестово-купольный храм Катогике (1215 год, богатое скульптурное убранство). В 1225-1230 годах к нему пристроен 4-столпный гавит (притвор).
В скале высечены церковь Авазан со сталактитовым куполом на перекрещивающихся арках (1240 год), купольная церковь Аствацацин с притвором - усыпальницей князей Прошвян (1283-1284 годы, архитектор Галдзаг; богатая резьба и рельефы), 4-столпная усыпальница князя Папака и его супруги Рузукан (1288 год) и ряд небольших келий-часовен.
Сохранилась также полупещерная церковь Святого Григория Просветителя (XII век, фрагменты фресок, хачкары). Монастырь включён в список Всемирного наследия.
Иллюстрация:
Гегард. Храм Катогике. 1215 год. Фото П. С. Павлинова. Архив БРЭ.