ГЕФТЕР Михаил Яковлевич

Историк, публицист, общественный и политический деятель.

Окончил исторический факультет МГУ (1941). Учитель А.Л. Сидоров . Участник Великой Отечественной войны . Кандидатская диссертация: «Царизм и монополии в топливной промышленности России накануне первой мировой войны» (1953). Научный, старший научный сотрудник Института истории АН СССР (с 1968 в Институте всеобщей истории АН СССР) (1951-76).

Заведующий сектором методологии истории (1963-68) и сектором общих проблем всемирной истории (1968-69). В 1960-е обосновывал место методологии истории как особой дисциплины, а не части исторического материализма (истмата). Под его руководством были подготовлены и выпущены сборники «Проблемы истории докапиталистических обществ» (М., 1968. Т. 1-3) , «Историческая наука и некоторые проблемы современности» (М., 1969) и «Источниковедение: теоретические и методические проблемы» (М., 1969). Примыкал к т.н. «новому направлению».

С 1976 уволился и ушел на пенсию. После этого активно включился в диссидентское движение , автор бесцензурного журнала «Поиск». В годы Перестройки выступал как публицист и борец со сталинизмом, принимал участие в вызвавших широкий резонанс сборниках «Иного не дано» (М., 1988) и «50/50: Опыт словаря нового мышления» (М., 1989). Советник президента РФ (1991 – октябрь 1993). Президент научно-просветительского общества «Холокост» (1992-95).

Инициатор и составитель сборника «Голоса из мира, которых уже нет: Выпускники исторического факультета МГУ 1941 г. в письмах и воспоминаниях» (М., 1995).

В последние годы развивал концепцию «Мира миров», в которой доказывал, что все народы обладают равными правами в определении судеб мира.

Сочинения:

Борьба вокруг создания металлургического треста в России в начале XX в. М., 1954;

Из тех и этих лет. М., 1991;

Там, где сознанию узко и больно. М., 2004;

Тренировка по истории. М., 2004.