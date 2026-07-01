Гефтер, Михаил Яковлевич

Ге`фтер, Михаил Яковлевич (24.08.1918, Симферополь — 17.02.1995, Москва) — советский и российский историк и философ. В 1941 окончил исторический факультет МГУ и ушел на фронт. Был дважды ранен. Кавалер орденов Славы 3-й степени и Отечественной войны 1-й степени, медали «За оборону Москвы». Член ВКП(б) и Коммунистической партии Советского Союза в 1940—1982. С 1950 — научный сотрудник Института истории АН СССР. В 1953 защитил кандидатскую диссертацию по теме «Царизм и монополии в топливной промышленности России накануне Первой мировой войны». Специалист по истории Российской империи и революционного движения. Отличался неортодоксальными взглядами на проблемы причин революций начала ХХ в., эволюции большевизма и др. Один из авторов многотомной «Всемирной истории». В 1964—1968 — руководитель сектора методологии истории Института. Организованные сектором дискуссии, участники которых имели возможность рассуждать свободно и критически, а также сборник статей «Историческая наука и некоторые проблемы современности. Статьи и обсуждения» (1969), в которой участвовал Г., вызвали недовольство в аппарате ЦК КПСС. Наряду с другими авторами сборника (Я. Драбкиным, А. Галкиным, К. Майданником, П. Волобуевым) Г. был обвинен в ревизии марксизма-ленинизма. В связи с разделением Института истории на Институт истории СССР и Институт всеобщей истории АН сектор был ликвидирован. С 1976 — на пенсии. Отошел от марксизма-ленинизма. Один из создателей и авторов самиздатского (см. Самиздат ) журнала «Поиски взаимопонимания» (1977—1981). В 1989 — один из создателей общественно-политического клуба «Московская трибуна». Пользовался влиянием в кругах либеральной общественности. С 1992 — президент научно-просветительского центра «Холокост». В 1993 — член консультационно-аналитического совета при Президенте России (вышел в знак протеста против расстрела Верховного совета в октябре 1993). Стиль Г. отличается приоритетом постановки вопросов и неоднозначностью ответов, актуализацией исторических проблем. Соч.: Из тех и этих лет. М., 1991; Эхо Холокоста. М., 1995; Смерть — гибель — убийство. М., 2000; Россия: диалоги вопросов. М., 2000; Там, где сознание узко и больно. М., 2004. Лит.: Илюхина Е. С. М. Я. Гефтер: историк, диссидент. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Ростов-на-Дону, 2011; Историки России: послевоенное поколение. М., 2000; Павловский Г. О. Тренировка по истории. Мастер-классы Гефтера. М., 2004; Твардовский А. Т. Гефтер М. Я. ХХ век. Голограммы поэта и историка. М., 2005.