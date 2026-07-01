ГЕФЕСТИОН (греч. Ἡφαιστίων)

Ближайший друг и сподвижник Александра Великого .

Гефестион был среди тех македонских юношей, которые вместе с Александром проходили учебу у Аристотеля в городе Миеза в 343–340 гг. до н.э. Он принимал активное участие в восточных походах Александра, входя в его ближайший круг. Уже вначале азиатской кампании Гефестион выполнял отдельные ответственные задания Александра, хотя на первых порах и не был при важных командных должностях в македонской армии. Его выдвижение на них произошло где-то незадолго до битвы при Гавгамелах (331 г. до н.э.), после чего он всегда занимал тот либо иной видный военный или государственный пост (иногда несколько одновременно), продолжая при этом выполнять и многочисленные конкретные поручения Александра.

Гефестион всецело поддерживал своего монарха во всех его начинаниях, в том числе и в осуществлении мероприятий, связанных с так называемой восточной политикой, т.е. политикой по отношению к азиатским элементам державы Александра. В свою очередь, последний баловал и возвышал своего лучшего друга, оказывая ему самые высокие почести.

Во время знаменитой массовой свадьбы в Сузах (столице Сузианы) в 324 г. до н.э. невестой Гефестиона стала дочь последнего персидского царя из династии Ахеменидов Дария III Дрипетида, сестра Статиры, одной из двух тогдашних невест самого Александра; тем самым македонский царь намеревался закрепить родственными узами свои дружеские отношения с Гефестионом, включить его потомков в царскую семью. Кроме того, для Гефестиона Александр создал должность хилиарха, подымавшую его до уровня первого лица в государстве после царя.

Гефестион умер осенью 324 г. в Экбатанах (столице Мидии ) от внезапно настигнувшей его там болезни. Александр, узнав о смерти друга, был потрясен. Он устроил ему торжественные похороны, стоившие чрезвычайно дорого (расходы на погребальный костер ровнялась 12 тыс. талантов); при этом с санкции оракула Амона (в оазисе Сива в Ливийской пустыне) Гефестион был посмертно героизирован.

Исторические источники:

Диодор Сицилийский. Историческая библиотека, XVII;

Плутарх. Биография Александра;

Арриан. Поход Александра;

Курций Руф, Квинт. История Александра Македонского;

Юстин, Марк Юниан. Эпитома сочинения Помпея Трога «Historiae Philippicae», XI-XII.