ГЕФЕСТИОН АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ

ГЕФЕСТИОН АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ (др.-греч. Ἡφαιστίων) - греческий грамматик II века, живший в Александрии Египетской.

Гефестион был одним из учителей императора Луция Вера , соправителя Марка Аврелия. Считается, что Гефестион принадлежал к школе грамматика Гелиодора или даже был его учеником. Гефестион был автором труда о стихотворных размерах «О метрике» (Περὶ μετρῶν) в 48 книгах; позже на его основе было написано краткое руководство (Ἐγχειριδιον περὶ μετρῶν), дошедшее до наших дней – единственное целиком сохранившееся изложение александрийской метрической системы. Гефестион начинает рассмотрение предмета с рассмотрения долготы слогов и принципов метрического деления, а затем переходит к описанию 9 основных размеров: ямба, трохея, дактиля, анапеста, хромого ямба, антиспаста, ионического и критского метров, а также их сочетаний. В отличие от старшей метрики, выводящей все размеры из гекзаметра и ямбического триметра, Гефестион основывает анализ размеров на базовых метрических единицах – стопах.

Труд Гефестиона содержит много цитат из утраченных сочинений античных комиков и лириков. В VI в. это сочинение комментировал Хоробоск, а позже Иоанн Цец переложил его в стихи.

Суда приписывает, кроме этого, Гефестиону сочинения: «О трудных случаях в стихах», «Разрешение затруднений в комедии », «Разрешение в трагедии» и др.

Сочинения :

Hephaestionis enchiridion cum commentariis veteribus / Ed. M. Consbruch. Leipzig, 1906.