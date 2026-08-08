Гефестион

Гефестио`н (ок. 356 до н. э., Пелла — 324 до н. э., Экбатаны) — ближайший друг, соратник и, возможно, любовник Александра Македонского. Сын Аминтора из Пеллы, принадлежал к аристократическому македонскому роду. Г. был ровесником Александра и в числе других детей аристократов воспитывался вместе с ним. Со временем стал одним из главных полководцев македонского царя. В качестве командира одного из отрядов царских телохранителей участвовал в битве при Гавгамелах (331 до н. э.), где получил ранение. Выступал одним из обвинителей Филоты, сына Антипатра, после казни которого получил в управление половину конницы гетайров. Во время похода Александра в Среднюю Азию и Индию Г. стал наиболее влиятельным командиром. Специально для него была введена должность хилиарха — главного советника и полководца царя. В битве на Гидаспе с индийским царем Пором Г. командовал кавалерией. Упомянут в «списке тетрархов» — поименном перечне самых влиятельных командиров македонского войска. Вместе с Александром пересек Гедросийскую пустыню на обратном пути из Индии. В 324 до н. э. в Сузах взял в жены Дрипетиду, дочь Дария III и младшую сестру Статиры, на которой женился сам Александр. Умер в Экбатанах. Среди причин смерти называются тяжелое заболевание (тиф) или отравление. По приказу Александра были организованы пышные похороны, сопровождавшиеся атлетическими и поэтическими состязаниями, а также воздаянием Г. героических почестей. Лит.: Heckel W. The Marshals of Alexander’s Empire. London — New York, 2005. P. 66—90.