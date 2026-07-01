Гедросия (Гадрoсия, Кедрoсия, греч. Γεδрωσία)

Гедро́сия (Гадрóсия, Кедрóсия, греч. Γεδрωσία) — географическое название и административное понятие , в целом соответствующее сегодняшней области Белуджистан на юго-востоке Ирана и юге Пакистана. В ахеменидский период (см. Ахемениды) эта область обозначалась как Maka (например: DB. I. 17). Название Г. входит в оборот в сочинениях биографов Александра Македонского (как указание одной из провинций его империи) и эллинистических (см. Эллинизм) географов. Подробно описывается в «Анабасисе» Флавия Арриана (см. Арриан из Никомедии) (VI. 22—26), в «Географии» Эратосфена (в передаче Страбона, например: II. 5) и во «Введении в географию» Клавдия Птолемея (VI. 21). К северу от Г. лежали Арахозия и Дрангиана, к югу — Индийский океан . Столицей Г. был г. Пура, лежавший на ее западе, однако точно не идентифицированный. Возможно, Пура соответствует оазису Бампур. Побережье Г. неоднократно описывалось как дикое, заселенное «ихтиофагами» («рыбоедами») — идеализированным примитивным народом, не достигшим цивилизации .

Лит.: Kiessling W. Gedrosia // RE. 1910. VII/1. Cols. 895—903; Stein M. A. An Archaeological Tour in Gedrosia.Calcutta, 1931. М. Д. Бухарин.