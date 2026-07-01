Гедисты

Геди́сты — единомышленники и сторонники Ж. Геда, одного из лидеров французских социалистов (см. Социализм) конца XIX — начала XX в. Сыграли важную роль в распространении марксизма в рабочем движении Франции. Составляли ядро Рабочей (см. Рабочая партия Франции), а затем Социалистической (СФИО) (см. Социалистическая партия Франции) партий. Вслед за своим вождем эволюционировали от первоначальных революционных установок к реформизму. В период Первой мировой войны стояли на оборонческих позициях. В 1920 отказались войти в создаваемую Французскую коммунистическую партию (ФКП), куда перешло большинство членов СФИО. Как самостоятельное течение во французском рабочем движении перестало существовать к середине 1920-х.

Лит.: Далин В. К вопросу об оппортунистическом перерождении гедизма (Гедисты Севера и синдикаты) // Социалистическое движение во Франции / Под ред. H. M. Лукина. М., 1934; Vidal J. Le mouvement ouvrier français de la Commune à la guerre mondiale. Paris, 1934. П. П. Черкасов.