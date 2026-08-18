Гедимин, Гедиминас (лит. Gediminas), Гедымин (пол. Giedymin) (ок. 1275 ‒ декабрь 1341)

Гедими́н, Гедими́нас (лит. Gediminas), Гедымин (пол. Giedymin) (ок. 1275 — декабрь 1341) — с 1295 соправитель своего брата Витеня, с 1316 великий князь Литовский, основатель династии Гедиминовичей. Отец Ольгерда и Кейстута. Родом из Аукштайтии. Создал благоприятные условия для экономического развития Великого княжества Литовского, привлекал таможенными и прочими льготами европейских ремесленников и купцов на постоянное жительство в Литву, заключал выгодные торговые договоры. Укрепил государственную структуру, усовершенствовал административную систему (ввел институты тиунов, старост, суда , наместников), упорядочил повинности. При Г. впервые упоминается Вильно (1323; см. Вильнюс), ставший столицей государства. В 1323 заключил союз с Рижским епископством против Ливонского ордена . Укреплял связи с Польшей, подготавливая союз против ордена . В 1325 заключил договор с королем Польши Владиславом I Локетеком, скрепив его браком сына короля Казимира III Великого со своей дочерью Альдоной (Анной). Отразил ряд вторжений рыцарей, нанес им несколько поражений. В 1323 обратился к папе Иоанну XXII с прось­бой о крещении литовцев, однако в 1324, опасаясь вмешательства ордена во внутренние дела Великого княжества Литовского, отказался подчиниться римской курии и принять крещение от ордена . Продолжал подчинение западнорусских и южнорусских земель. Под власть Г. в 1310—1330-е перешли Полоцк, Гродно, Берестье, Витебск, Минск, Туров и Пинск; его вассалами стали также лукомский, друцкий, дорогичинский и другие князья. Борясь с польскими феодалами за власть над Южн. Русью, закрепил за Великим княжеством Литовским Волынь. Соперничал с великим князем владимирским Иваном I Даниловичем Калитой, оказывал влияние на политику Пскова, Новгорода, Смоленска, Киева, стараясь не допустить в них усиления влияния московских князей. Заключил антимосковский союз с князем тверским Дмитрием Михайловичем Грозные Очи, выдав за него замуж дочь Марию (зима 1320/21). Титуловал себя «королем литовцев и многих русских». При Г. Великое княжество Литовское достигло значительного могущества, став фактически сильнейшим государством в Вост. Европе. Убит при осаде тевтонской крепости Байербург (совр. Раудоне, Литва).

Лит.: Пашуто В. Т. Образование литовского государства. М., 1959; Гудавичюс Э. История Литвы: с древнейших времен до 1569 г. М., 2005; Nikžentaitis A. Gediminas. Vilnius, 1989. Е. Л. Назарова.