ГЕДИКЕ АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ

ГЕДИКЕ АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ - российский ор­га­нист, пиа­нист, пе­да­гог, ком­по­зи­тор, народный артист РСФСР (1946 год).

Из семьи музыкантов немецкого происхождения; его отец, Фёдор Карлович Гедике (1839-1916 годы), служил органистом в католической церкви Святого Людовика в Москве, преподавал в Московской консерватории (с 1880 года). Гедике окончил Московскую кон­серваторию в 1898 году как пианист (учился у П. А. Пабста и В. И. Сафонова).

С 12 лет выступал публично как органист, замещал отца во время церковных служб. В 1900 году получил премию Международного конкурса имени А. Г. Рубинштейна в Вене за свои сочинения (Концертштюк для фортепиано с оркестром и др.). С 1909 года профессор Московской консерватории по классу фортепиано, в 1923 году возглавил органный класс, став одним из основоположников русской органной школы, среди его учеников - Л. И. Ройзман, С. Л. Дижур, Г. Я. Грод­берг. С 1920 года руководил классом, с 1936 года - кафедрой камерного ансамбля в Московской консерватории, в числе его учеников - В. В. Борисовский, С. Н. Кнушевицкий, М. Л. Ростропович.

С 1923 года выступал с сольными органными концертами в Большом зале Московской консерватории (дал свыше 200 концертов). В его репертуар входили почти все органные сочинения И. С. Баха, произведения композиторов-романтиков, собственные транскрипции для органа сочинений Ф. Листа, Э. Грига, Р. Вагнера, П. И. Чай­ков­ско­го .

Сочинения Гедике выдержаны в традициях русской романтичной музыки начала XX века. Автор 4 опер (все на собственное либретто, не поставлены), 3 симфоний, концертов для инструментов с оркестром, камерно-инструментальных сочинений и др. Широкую популярность сохраняют его многие детские фортепианные пьесы.

Государственная премия СССР (1948 год). Его двоюродный брат - пианист и композитор Н. К. Метнер.

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