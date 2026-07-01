Гедеoнов, Степан Александрович (01[13].06.1815, Санкт-Петербург ‒ 15[27].09.1878, Санкт-Петербург)

Гедеóнов, Степан Александрович (01[13].06.1815, Санкт-Петербург — 15[27].09.1878, Санкт-Петербург) — российский придворный деятель, историк и искусствовед, гофмейстер . Почетный член Петербургской академии наук (1863). В 1832 поступил на службу в Московскую дворцовую контору. В 1833—1835 — в Театральной дирекции Министерства императорского двора. После окончания в 1835 историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета — секретарь президента Петербургской академии наук графа С. С. Уварова. Изучал генезис Древнерусского государства (см. Киевская Русь) и являлся антинорманистом (см. Норманнская теория). Написал работы по классической археологии и истории западноевропейского искусства. С 1849 — чиновник особых поручений при Министерстве народного просвещения. Помощник заведующего (1850) и заведующий (1861) Русской археологической комиссией по приисканию древностей в Риме и попечитель пенсионеров Академии художеств. В 1863—1878 — первый директор императорского Эрмитажа. Реорганизовал музейные экспозиции, издал каталоги коллекций, упростил порядок посещения Эрмитажа, который в 1866 открылся для свободного доступа. В 1865 купил в Милане картины из собрания герцога А. Литты, в частности «Мадонну Литта» Леонардо да Винчи. В 1870 приобрел в Перудже «Мадонну Конестабиле» Рафаэля. В 1867—1875 — директор Императорских театров. Совместно с А. Н. Островским написал драму «Василиса Мелентьевна». В 1874 заведовал делами Археологической комиссии.

Соч.: Галерея древней скульптуры. СПб., 1866; Варяги и Русь. В 2-х тт. СПб., 1876.

Лит.: Левинсон-Лессинг В. Ф. История картинной галереи Эрмитажа (1864—1917). Л., 1985; Сотрудники Императорского Эрмитажа. 1852—1917. Биобиблиографический справочник. СПб., 2004. С. 49—50. С. В. Куликов.