ГЕД ЖЮЛЬ
ГЕД ЖЮЛЬ - французский политический деятель.
Выходец из мелкобуржуазной семьи. В 1864 году поступил на службу в префектуру департамента Сена. С 1867 года под псевдонимом Гед начал печататься в республиканских газетах, критикуя бонапартистский режим. В 1870 году был одним из основателей газеты «Les Droits de l’Homme», в которой выступил против войны с Пруссией, за что был арестован и приговорён к 6 месяцам тюрьмы. Освобождён в результате Французской революции 1870 года.
В 1871 году вновь арестован за публикацию статей в поддержку Парижской коммуны 1871 года и приговорён к 5 годам тюрьмы, но сумел эмигрировать в Швейцарию, затем в Италию. В Швейцарии Гед установил контакты с бакунистами и прудонистами, тогда же познакомился с марксизмом. В 1876 году по амнистии вернулся во Францию, в 1877 году основал социалистическую газету «L’Egalite», где пропагандировал марксистские идеи, вследствие чего подвергся 6-месячному тюремному заключению.
В 1879 году на съезде в Марселе объявил о создании Рабочей партии (РП). Вместе с П. Лафаргом при участии К. Маркса разработал программу партии, которая была принята на съезде РП в Гавре в ноябре 1880 года. На том же съезде Гед был избран генеральным секретарём партии. После раскола РП в сентябре 1882 года основал новую партию (с 1893 года называлась Французская рабочая партия), стоявшую на позициях марксизма.
Гед боролся с левым (прудонизм, анархизм) и правым (поссибилизм) уклонами в рабочем движении. Был одним из создателей Социалистической партии Франции, которая в 1905 году объединилась с Французской социалистической партией, основанной в 1902 году Ж. Жоресом. В объединённой Французской социалистической партии (СФИО) Гед занимал центристские позиции, считая главной задачей защиту экономических требований рабочего класса (8-часовой рабочий день, повышение зарплаты и т. д.).
В 1893-1898 годах и с 1906 года депутат парламента, руководитель социалистической фракции. С началом 1-й мировой войны встал на оборонческие позиции. В августе 1914 года - декабре 1916 года занимал пост государственного министра без портфеля в правительствах Р. Вивиани и А. Бриана. Победу большевиков в России в 1917 году воспринял отрицательно. В 1920 году вместе с Л. Блюмом отказался последовать примеру большинства социалистов, образовавших Франц. компартию.
Сочинения:
Le socialisme au jour le jour. P., 1899
Quatre ans de lutte de classe а̀ la Chambre, 1893–1898. P., 1901. Vol. 1–2
Коллективизм. М., 1905
Программа французской рабочей партии. СПб., 1906 (совм. с П. Лафаргом)
Государственные предприятия и социализм. М., 1907
Сà et lа̀: De la propriété, la commune, le collectivisme. P., 1914.
Иллюстрация:
Архив БРЭ.