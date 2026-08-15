ГЕД ЖЮЛЬ

ГЕД ЖЮЛЬ - французский политический деятель.

Вы­хо­дец из мел­ко­бур­жуаз­ной се­мьи. В 1864 году по­сту­пил на служ­бу в пре­фек­ту­ру департамента Се­на. С 1867 года под псевдонимом Гед на­чал пе­ча­тать­ся в рес­пуб­ли­кан­ских га­зе­тах, кри­ти­куя бо­на­пар­тист­ский ре­жим. В 1870 году был од­ним из ос­но­ва­те­лей газеты «Les Droits de l’Homme», в ко­то­рой вы­сту­пил про­тив вой­ны с Прус­си­ей, за что был аре­сто­ван и при­го­во­рён к 6 месяцам тюрь­мы. Ос­во­бо­ж­дён в ре­зуль­та­те Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции 1870 года.

В 1871 году вновь аре­сто­ван за пуб­ли­ка­цию ста­тей в под­держ­ку Па­риж­ской ком­му­ны 1871 года и при­го­во­рён к 5 го­дам тюрь­мы, но су­мел эмиг­ри­ро­вать в Швей­ца­рию, за­тем в Ита­лию. В Швей­ца­рии Гед ус­та­но­вил кон­так­ты с ба­ку­ни­ста­ми и пру­до­ни­ста­ми, то­гда же по­зна­ко­мил­ся с марк­сиз­мом. В 1876 году по ам­ни­стии вер­нул­ся во Фран­цию, в 1877 году ос­но­вал со­циа­ли­стическую газету «L’Ega­lite», где про­па­ган­ди­ро­вал мар­кси­ст­ские идеи, вслед­ст­вие че­го под­верг­ся 6-ме­сяч­но­му тю­рем­но­му за­клю­че­нию.

В 1879 году на съез­де в Мар­се­ле объ­я­вил о соз­да­нии Ра­бо­чей пар­тии (РП). Вме­сте с П. Ла­фар­гом при уча­стии К. Марк­са раз­ра­бо­тал про­грам­му пар­тии, ко­то­рая бы­ла при­ня­та на съез­де РП в Гав­ре в но­ябре 1880 года. На том же съез­де Гед был из­бран ге­не­раль­ным сек­ре­та­рём пар­тии. По­сле рас­ко­ла РП в сентябре 1882 года ос­но­вал но­вую пар­тию (с 1893 года на­зы­ва­лась Французская ра­бо­чая пар­тия), сто­яв­шую на по­зи­ци­ях мар­ксиз­ма.

Гед бо­рол­ся с ле­вым (пру­до­низм, анар­хизм) и пра­вым (пос­си­би­лизм) ук­ло­на­ми в ра­бо­чем дви­же­нии. Был од­ним из соз­да­те­лей Со­циа­ли­стической пар­тии Фран­ции, ко­то­рая в 1905 году объ­еди­ни­лась с Французской со­циа­ли­стической пар­ти­ей, ос­но­ван­ной в 1902 году Ж. Жо­ре­сом. В объ­е­ди­нён­ной Фран­цуз­ской со­циа­ли­сти­че­ской пар­тии (СФИО) Гед за­ни­мал цен­три­ст­ские по­зи­ции, счи­тая главной за­да­чей за­щи­ту эко­но­мических тре­бо­ва­ний ра­бо­че­го клас­са (8-ча­со­вой ра­бо­чий день, по­вы­ше­ние зар­пла­ты и т. д.).

В 1893-1898 годах и с 1906 года депутат пар­ла­мен­та, ру­ко­во­ди­тель со­циа­ли­стической фрак­ции. С на­ча­лом 1-й ми­ро­вой вой­ны встал на обо­рон­че­ские по­зи­ции. В августе 1914 года - декабре 1916 года за­ни­мал пост государственного ми­ни­ст­ра без порт­фе­ля в пра­ви­тель­ст­вах Р. Ви­виа­ни и А. Бриа­на. По­бе­ду боль­ше­ви­ков в Рос­сии в 1917 году вос­при­нял от­ри­ца­тель­но. В 1920 году вме­сте с Л. Блю­мом от­ка­зал­ся по­сле­до­вать при­ме­ру боль­шин­ст­ва со­циа­ли­стов, об­ра­зо­вав­ших Франц. ком­пар­тию.

Сочинения:

Le socialisme au jour le jour. P., 1899

Quatre ans de lutte de classe а̀ la Chambre, 1893–1898. P., 1901. Vol. 1–2

Кол­лек­ти­визм. М., 1905

Про­грам­ма фран­цуз­ской ра­бо­чей пар­тии. СПб., 1906 (совм. с П. Ла­фар­гом)

Го­су­дар­ст­вен­ные пред­при­ятия и со­циа­лизм. М., 1907

Сà et lа̀: De la propriété, la commu­ne, le collectivisme. P., 1914.

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