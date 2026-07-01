Гед (фр. Guesde), Жюль (наст. имя Базиль Матье) (11.11.1845, Париж ‒ 28.07.1922, Сен-Манде)

Гед (фр. Guesde), Жюль (наст. имя Базиль Матье) (11.11.1845, Париж — 28.07.1922, Сен-Манде) — французский политический деятель, один из вождей французского рабочего и социалистического (см. Социализм) движения. В 1863 поступил на службу в префектуру департамента Сена. С 1867 начал печататься (под псевдонимом Гед) в республиканских газетах, критикуя бонапартистский (см. Бонапарты) режим. В 1870 был одним из основателей газеты «Права человека» («Les Droits de l’Homme»), в которой выступил против войны с Пруссией, за что был арестован и приговорен к 6 месяцам тюрьмы. Освобожден в результате Сентябрьской революции 1870 (см. Третья республика ). Вновь арестован за публикацию статей в поддержку Парижской коммуны и приговорен к 5 годам, но сумел бежать в Швейцарию, где установил контакты с бакунистами (см. Бакунин М. А.) и прудонистами (см. Прудон П. Ж.). Тогда же впервые познакомился с марксизмом. В 1876 по амнистии вернулся во Францию и год спустя основал социалистическую газету «L’Égalité». В 1879 на съезде в Марселе объявил о создании Рабочей партии, которую возглавлял до ее раскола в 1882 на гедистов и поссибилистов (крайних оппортунистов). Тогда же основал Рабочую партию Франции, стоявшую на позициях марксизма. Энергично боролся с проявлениями левого ( прудонизм , анархизм ) и правого (поссибилизм) уклонов в рабочем движении. Выдвинулся в первый ряд лидеров Второго Интернационала. В 1901 был одним из создателей Социалистической партии Франции, которая в 1905 объединилась с Французской социалистической партией, основанной в 1902 Ж. Жоресом. В объединенной Французской социалистической партии (СФИО) Г. занимал центристские позиции, считая главной задачей защиту экономических требований рабочего класса (8-часовой рабочий день, повышение зарплаты и т. д.). Постепенно расходился во взглядах с более радикально настроенным Жоресом. Истоки их разногласий относятся еще ко времени возникновения в 1898 Дрейфуса дела, когда Г. посчитал, что социалисты не должны вмешиваться в него. С 1893 (с перерывом в 1898 и 1902) четырежды избирался в Палату депутатов, возглавляя ее социалистическую фракцию. Его выступления с парламентской трибуны всегда сопровождались резкой критикой буржуазного строя и пропагандой социалистических идей. С началом Первой мировой войны последовательно стоял на оборонческих позициях. Занимал пост государственного министра без портфеля в коалиционных правительствах Р. Вивиани и А. Бриана ( август 1914 — октябрь 1915). С 1916 отошел от активного участия в политике. Победу большевиков в России в 1917 воспринял отрицательно. В 1920 вместе с Л. Блюмом отказался последовать за большинством социалистов, образовавших Французскую коммунистическую партию (ФКП).

Соч.: Le socialisme au jour le jour. Paris, 1899; Quatre ans de lutte de classe à la Chambre 1893—1898. V. 1—2. Paris, 1901; Ça et là: De la propriété, la commune, le collectivisme. Paris, 1914 (рус. пер.: Коллективизм, М., 1905; Государственные предприятия и социализм. М., 1907; Программа французской рабочей партии. СПб., 1906 [совм. с П. Лафаргом]).

Лит.: Белкин И. Д. Ж. Гед и борьба за рабочую партию во Франции. М., 1952; Lefranc G. Le mouvement socialiste sous la Troisième République 1875—1940. Paris, 1963; Zévaès A. Jules Guesde (1845—1922). Paris, 1928. П. П. Черкасов.