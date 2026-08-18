ГЁБЕЛЬ РАЙНХАРД

ГЁБЕЛЬ РАЙНХАРД - немецкий скрипач, дирижёр.

Учил­ся иг­ре на скрип­ке у Ф. Й. Май­е­ра, С. Гав­ри­ло­ва и М. Ле­он­хардт. Пред­ста­ви­тель ау­тен­тич­но­го ис­пол­ни­тель­ст­ва, спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на немецкой му­зы­ке эпо­хи ба­рок­ко . Выступает с основанным им в 1973 году инструментальным ансамблем «Musica Antiqua Кöln», в 1978 году дебютировал с ним в Лондоне. Игра Гебеля и его ансамбля отличается живостью темперамента, быстрыми темпами, отточенностью деталей, высоким техническим уровнем. Широкую известность получили записи «Бранденбургских» концертов И. С. Баха, оркестровых сюит Баха и Г. Ф. Телемана, 15 сонат-мистерий для скрипки и бассо континуо Г. Й. Ф. фон Бибера.

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