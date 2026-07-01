Геббельс (нем. Goebbels), Йoзеф (29.10.1897, Рейдт, Пруссия ‒ 01.05.1945, Берлин)

Ге́ббельс (нем. Goebbels), Йoзеф (29.10.1897, Рейдт, Пруссия — 01.05.1945, Берлин) — один из лидеров Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП), идеолог нацизма, главный пропагандист Третьего рейха. Во время Первой мировой войны хотел пойти добровольцем на фронт, но был признан негодным к военной службе. Закончил Гейдельбергский университет (1921), защитив диссертацию, посвященную немецкому романтизму. В 1924 установил контакт с национал-социалистами, был редактором еженедельной газеты «Volkische Freiheit». В 1925 вступил в НСДАП, сначала примкнув к ее антикапиталистическому крылу во главе с братьями Штрассерами. В 1926 перешел на сторону Гитлера и был назначен им руководителем местной ячейки партии в Берлине-Брандебурге. В 1927 основал и возглавил издание пропагандистской газеты НСДАП «Der Angriff». В 1928—1945 — депутат рейхстага от НСДАП. В 1932 и 1933 — организатор избирательной кампании Гитлера, принесшей ему успех на выборах в рейхстаг . В 1933—1945 — рейхсминистр народного просвещения и пропаганды Германии. Подчинил своему влиянию все сферы культурной жизни страны. Инициатор и вдохновитель еврейских погромов, публичного сожжения книг в нескольких немецких университетах (1933), бойкота еврейских магазинов (1938). В 1937 организовал конфискацию из музеев произведений «дегенеративного искусства». Инициировал производство дешевых «народных приемников» как инструмента воздействия на массы. Большое внимание также уделял кино. С началом Второй мировой войны активизировал нацистскую пропаганду на радио и с помощью выпуска кинохроники. В 1940 начал выпускать еженедельник «Das Reich». 18 февраля 1943 в своей речи во Дворце спорта в Берлине призвал массы к «тотальной войне». Один из организаторов подавления выступления против нацизма 20 июля 1944. 22 апреля 1945 переехал с семьей в бункер Гитлера. Назначен его преемником с 30 апреля 1945. 1 мая 1945 предпринял неудачную попытку заключить перемирие с советскими войсками. Вместе с женой покончил жизнь самоубийством.

Лит.: Ржевская Е. М. Геббельс: Портрет на фоне дневника. М., 1994; Черная Л. Коричневые диктаторы. Гитлер, Геринг, Гиммлер, Геббельс, Борман, Риббентроп. Ростов-н/Д., 1999; Рисс К. Геббельс. Адвокат дьявола / Пер. с англ. М., 2000; Longerich P. Goebbels. Biographie. München, 2010; Thacker Т. Joseph Goebbels. Life and Death. London, 2009. И. А. Кукушкина.