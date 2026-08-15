ГЕ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

ГЕ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ - русский живописец.

Сын военного в отставке, помещика Н. О. Ге, внук французского дворянина М. Ге, эмигрировавшего в Россию в конце XVIII века. Учился на физико-математическом факультете в Киевском (1847-1848 годы), затем Санкт-Петербургском (1848-1850 годы; не окончил) университетах. Окончил Санкт-Петербургскую императорскую АХ (1850-1857 годы) по классу исторической и портретной живописи у профессора П. В. Басина.

В 1855 году за работу «Ахиллес оплакивает Патрокла» (НХМ) был награжден малой золотой медалью, за картину «Саул у Аэндорской волшебницы» (1856 год, ГРМ) в 1857 году - большой золотой медалью с присвоением звания классного художника 1-й степени и правом на пенсионерскую поездку. В полотнах ученического периода сказалось влияние К. П. Брюллова: драматизм композиции, использование эффектов светотени и насыщенная красочная гамма. С 1857 года по 1863 год посетил Италию (в Риме с 1857 года по 1859 год), Германию, Швейцарию, Францию. Влияние Брюллова сменилось интересом к творчеству А. А. Иванова , нашедшем выражение в эскизе «Возвращение с погребения Христа» (1859 год, ГТГ), где глубокое психологическое решение было достигнуто средствами композиции и выразительного пейзажа и отказом от излишней эффектности.

Психологическое прочтение евангельской истории, интерес к исторической интерпретации библейского сюжета, к новому осмыслению традиционных тем выразились в картине «Тайная вечеря» (1863 год, ГРМ; уменьшенное повторение - 1866 год, ГТГ), написанной в Италии и выставленной в Санкт-Петербурге. В 1863 году за эту работу в нарушение установленного порядка, по которому прежде присуждалось звание действительного члена, был удостоен звания профессора АХ (в 1890 году от звания отказался по принципиальным соображениям). Картина стала прецедентом «новой религиозной живописи», подхваченным в 70-х годах XIX века И. Н. Крамским. Ге изобразил момент демонстративного ухода Иуды после Тайной вечери; необычность композиции заключается в открытом противопоставлении фигур Христа и Иуды. Трактовка евангельского сюжета у Ге напоминает подход к этой теме французского историка и писателя Э. Ж. Ренана, популярного в среде интеллигенции тех лет. Вероятно, уже в период создания «Тайной вечери» состоялось знакомство Ге с книгой этого автора «Жизнь Иисуса» (имя Ренана упомянуто лишь в поздних письмах художника).

С 1864 года по 1869 год Ге жил во Флоренции, где работал над пейзажами, портретами и композициями на евангельские сюжеты. В картинах «Мария, сестра Лазаря, встречает Иисуса, идущего к ним в дом» (1864 год, ГТГ), «Вестники воскресения» (1867 год, ГТГ) и «В Гефсиманском саду» (1869-1880-е годы, ГТГ) он обратился, по его выражению, к «живой форме», определяющей символическое значение и эмоциональное напряжение произведения. В связи с последующим творчеством Ге большое значение приобрели экспрессивно выполненные живописные эскизы «Христос в синагоге» и «Христос перед Анной» (оба - 1868 год, ГТГ).

В петербургский (1869-1875 годы) период Ге сблизился с передвижниками (один из инициаторов создания и член-учредитель, член правления Товарищества передвижных художественных выставок), увлекся исторической живописью. Картина «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе» (1871 год, ГТГ) экспонировалась на 1-й Передвижной выставке. С 1872 года по 1874 год являлся сверхштатным членом АХ. В 1875 году работал над эскизами для росписи храма Христа Спасителя (сохранились «Несение креста» и «Се Человек», ГТГ), однако они не были приняты к исполнению.

В 1876 году в момент душевного кризиса, вызванного разочарованием в просветительской эффективности творчества передвижников, Ге, переехав на хутор Ивановский, практически отошел от живописи. Он разработал для себя программу нравственного совершенствования, заключавшуюся в размышлениях этико-религиозного характера, чтении Библии, физическом труде, помощи крестьянам в их быте (постройка домов, лечение больных, материальная поддержка), в аскетическом образе жизни. Лишь в 1880 году появилась первая после перерыва картина «Милосердие» («Не Христос ли это?», не сохранилась), напоминающая о евангельских заповедях. После знакомства с Л. Н. Толстым в 1882 году Ге стал последователем его этико-философского и религиозного учения («толстовство»). Его творчество получило новый стимул для развития. В 80-х годах XIX века Ге начал работу над циклом полотен, посвященных Страстям Господним, где он добивался соединения христианской темы с нравственными идеями Толстого и приобретшим повышенную актуальность в связи с проблемой отмены смертной казни протестом против насилия.

К произведениям цикла относятся: «Христос и Никодим» (около 1889 года (?), ГТГ, эскиз), «Выход Христа с учениками с Тайной вечери в Гефсиманский сад» (1889 год, ГРМ), ««Что есть истина?» Христос и Пилат» (1890 год, ГТГ), «Совесть. Иуда» (1891 год, ГТГ), «Суд синедриона. «Повинен смерти»» (1892 год, ГТГ), «Голгофа» (возможно, не окончена, 1893 год, ГТГ), 2 варианта «Распятия» (1894 год, не сохранилась; 1892 год, Музей Орсе, Париж; эскизы «Голова распятого Христа», «Христос и разбойник» - 1894 год, КМРИ). В этих работах, демонстрирующих предельно экспрессивную технику живописи, условность красочной гаммы, Ге отказался от многих традиций академической живописи, усилил эмоциональность художественного языка, придал острую выразительность персонажам, применил фрагментирование композиции, перепады света и тени, добиваясь т. о. эффекта внепространственности и вневременности происходящего.

Ге были введены новые иконографические решения и создан непривычный для православного сознания образ Христа: крайне униженного, внешне не привлекательного и близкого к безумию, что согласуется с концепцией Божественного кенозиса, основанием которой служит ветхозаветное пророчество (Ис 53. 1-12). Поздние картины Ге на евангельские сюжеты, вызвавшие резкую критику со стороны Церкви, стоят особняком в истории русской живописи. Некоторые исследователи находят источники подобной образности в немецком искусстве периода предреформации. Отмечают некоторую близость к эстетике экспрессионизма (работы Э. Нольде и К. Шмидта-Ротлуфа); одновременно с «Распятиями» Ге появляется композиция «Крик» Э. Мунка (1893 год), предвосхитившая это художественное направление.

К работам Ге также принадлежат: ряд выразительных рисунков на религиозные сюжеты («Савонарола читает Библию», 1867 год, ГТГ, тушь, перо), в т. ч. иллюстрации к произведениям Толстого («Чем люди живы», 1886 год; эскизы на тему книги «Краткое Евангелие», 1886-1887 годы) и одноименная рассказу картина «Кающийся грешник» (1886 год, ГРМ); многочисленные портреты (А. И. Герцена, 1867 год, ГТГ; Н. И. Костомарова, 1870 год, ГТГ; Л. Н. Толстого, 1884 год, ГТГ; Н. И. Петрункевич, 1893 год, ГТГ) и пейзажи.

Сочинения:

Толстой Л. Н., Ге Н. Н. Переписка / Вступ. ст., примеч.: С. П. Яремич. М.; Л., [1930];

Ге Н. Н. Письма. Статьи. Критика. Восп. современников. М., 1978.

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