ГДОВСКИЙ МУЗЕЙ

Гдовский музей истории края. Основан в 1919 году на базе национализированной коллекции археологических и естественнонаучных предметов купца Свешникова.

Музей пользовался популярностью у горожан. Это был просветительский и научный центр города. Великая Отечественная война практически стёрла с лица земли древний Гдов. Разрушения были колоссальны. В огне войны погиб и музей.

В конце 1960-х годов школьные учителя-энтузиасты решили возродить в Гдове музей. Сами ездили по деревням района, собирая уцелевшие предметы быта, фотографии, документы, ценную историческую информацию. В процесс включились школьники, а затем и местное население активно стало помогать в становлении музея. Сначала это был музей школьный, затем в 1973 году, переехав в отдельное здание, стал Народным и работал на общественных началах под руководством Веры Владимировны Беляковой.

В 1976 году стал филиалом Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника (ПГОИАХМЗ).

В 2006 году в результате реорганизации музей вышел из состава ПГОИАХМЗ и стал самостоятельным муниципальным учреждением. В 2009 году музей отпраздновал новоселье, переехав в старинный купеческий особняк, чудом сохранившийся с довоенного времени. Правда, реконструирован под музей пока только первый этаж, в котором располагается выставочный зал и временная экспозиция, состоящая из 4 разделов: «Археологиеские древности», «Гдов уездный купеческий», «Дворянство Гдовского уезда» и «Крестьянский быт». В выставочном зале в течение года проводится 10-12 выставок. Часть из них - из фондов музея. Согласно проекту, два экспозиционных зала будут размещаться на втором этаже. В настоящее время разрабатывается концепция новой экспозиции. Возможно, музей получит новое название: «Музей Чудского озера и Гдовского края», так как город расположен на берегу Чудского зера, но пока в экспозиции это никак не отражено. Музей организует экскурсии по городу и гдовской крепости с посещением Свято-Державного Димитриевского собора, к месту Ледового побоища вдоль побережья Чудского озера, в Кярово к усыпальнице Петра Петровича Коновницына, Героя Отечественной войны 1812 года. Экскурсии проводятся как для туристических групп, так и для индивидуальных туристов.

Иллюстрации:

Гдовский музей истории края.