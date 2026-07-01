ГАЗНЕВИДЫ
ГАЗНЕВИДЫ - династия тюркского происхождения, правившая в Афганистане, на части территории Ирана и Центральной Азии, а также в Пенджабе в X-XII веках.
Основана выходцем из арабского воинского корпуса при дворе Саманидов Алп-Тегином, который создал самостоятельное владение с центром в городе Газни (962 нрд). Расцвет государства пришёлся на правление его внука Махмуда Газневи, который известен не только крупными завоеваниями, но и содействием развитию науки и культуры. В городах Газневидов творили выдающиеся мусульманские учёные и поэты средних веков (Бируни, Бейхаки, Фирдоуси, Утби и др.). Однако масштабные и быстрые завоевания, сопровождавшиеся разорением значительных территорий, ослабили государство Газневидов. Серьёзный удар по его целостности нанесли Сельджукиды, разбившие ополчения Газневидов при Денданакане (1040 год) и лишившие Масуда Газневи (1030-1041 годы) большая часть его владений (кроме части Афганистана и Пенджаба). Преемники Масуда были вытеснены Гуридами в Пенджаб (1170-е годы), где избрали столицей город Лахор. Однако Газневиды не смогли сохранить здесь свои военно-политические позиции, и с захватом Лахора Гуридами (1186 год) государство исчезло.
Исторические источники:
Бейхаки Абу-л-Фазл. История Мас‘уда / пер. [с фарси] А. К. Арендса. 2-е изд. М., 1969 год.