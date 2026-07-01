ГАЗНЕВИДЫ

ГАЗНЕВИДЫ - ди­на­стия тюркского про­ис­хо­ж­де­ния, пра­вив­шая в Аф­га­ни­ста­не, на час­ти тер­ри­то­рии Ира­на и Центральной Азии, а так­же в Пенд­жа­бе в X-XII веках.

Ос­но­ва­на вы­ход­цем из араб­ско­го во­ин­ско­го кор­пу­са при дво­ре Са­ма­ни­дов Алп-Те­ги­ном, ко­то­рый соз­дал са­мо­сто­ятельное вла­де­ние с цен­тром в городе Газ­ни (962 нрд). Рас­цвет государства при­шёл­ся на прав­ле­ние его вну­ка Мах­му­да Газ­не­ви , ко­то­рый из­вес­тен не толь­ко круп­ны­ми за­вое­ва­ния­ми, но и со­дей­ст­ви­ем раз­ви­тию нау­ки и куль­ту­ры. В го­ро­дах Газ­невидов тво­ри­ли вы­даю­щие­ся му­сульманские учё­ные и по­эты сред­них ве­ков (Би­ру­ни, Бей­ха­ки, Фир­до­уси, Ут­би и др.). Од­на­ко мас­штаб­ные и бы­ст­рые за­вое­вания, со­про­во­ж­дав­шие­ся ра­зо­ре­ни­ем зна­чительных тер­ри­то­рий, ос­ла­би­ли государство Газневидов. Серь­ёз­ный удар по его це­ло­ст­но­сти на­нес­ли Сель­джу­ки­ды, раз­бив­шие опол­че­ния Газневидов при Ден­да­на­ка­не (1040 год) и ли­шив­шие Ма­су­да Газ­не­ви (1030-1041 годы) большая часть его вла­де­ний (кро­ме час­ти Аф­га­ни­ста­на и Пенд­жа­ба). Пре­ем­ни­ки Ма­су­да бы­ли вы­тес­не­ны Гу­ри­да­ми в Пенд­жаб (1170-е годы), где из­бра­ли сто­ли­цей город Ла­хор. Од­на­ко Газневиды не смог­ли со­хра­нить здесь свои во­енно-по­ли­тические по­зи­ции, и с за­хва­том Ла­хо­ра Гу­ри­да­ми (1186 год) государство ис­чез­ло.

Исторические источники:

Бей­ха­ки Абу-л-Фазл. Ис­то­рия Ма­с‘у­да / пер. [с фар­си] А. К. Арен­дса. 2-е изд. М., 1969 год.

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