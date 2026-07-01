ГАЗИЗУЛЛИН ИБРАГИМ ГАЛИМОВИЧ

Ибрагим Галимович Газизуллин родился 3 июня 1919 года в городе Челябинске в рабочей семье. По национальности татарин. После окончания семи классов школы и школы фабрично-заводского обучения работал слесарем на Челябинском тракторном заводе. Без отрыва от производства окончил Челябинский аэроклуб.

В октябре 1939 года Газизуллин был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию Челябинским областным военным комиссариатом. В 1940 году он окончил Молотовскую военную авиационную школу пилотов. С 25 января 1943 года – на фронтах Великой Отечественной войны . Воевал на Калининском, Воронежском и Степном фронтах.

Первоначально воевал командиром звена 667-го штурмового авиационного полка 292-й штурмовой авиационной дивизии. Совершал боевые вылеты на штурмовике «Ил-2», нанося удары по скоплениям боевой техники и живой силы противника. За первые два с половиной месяца пребывания на фронте Газизуллин совершил 13 боевых вылетов, уничтожив 4 опорных пункта противника, 95 солдат и офицеров, большое количество единиц боевой техники. За это он был удостоен первой своей награды – ордена Красной Звезды.

Впоследствии Газизуллин был назначен заместителем командира эскадрильи того же полка. Он неоднократно, в сложных погодных условиях, водил группы из 6-12 самолётов на штурмовку скоплений боевой техники и живой силы врага, нанося ему большие потери. К началу 1944 года на счету Газизуллина числилось 90 боевых вылетов, во время которых лётчик сбил 7 истребителей и нанёс большой урон врагу: 32 танка, 105 автомашин с пехотой и грузами, 12 батарей зенитной артиллерии, 3 склада с топливом, 4 склада с боеприпасами, 10 автоцистерн, до 450 солдат и офицеров.

12 января 1944 года командир 667-го штурмового авиационного полка подполковник Д. К. Рымшин представил Газизуллина к званию Героя Советского Союза . Однако он не дождался присвоения ему этого звания – 30 мая 1944 года во время выполнения очередного боевого задания в 10 километрах к северу от румынского города Яссы его самолёт был сбит, весь экипаж погиб.