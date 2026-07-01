ГАЗИН ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ

Василий Петрович Газин родился 14 октября 1920 года в селе Шовское (ныне — Лебедянский район Липецкой области) в семье крестьянина. По национальности русский. После окончания чтеырёх классов школы работал в колхозе, затем на машинно-тракторной станции. Позднее окончил курсы трактористов и работал по специальности в совхозе.

В 1939 году Газин был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию . Проходил службу на Западной границе СССР, под Брестом. Здесь он встретил начало Великой Отечественной войны . 27 июня 1941 года в одном из боёв попал в немецкий плен.

В 1942 году Газин совершил побег из лагеря для военнопленных и присоединился к партизанскому отряду имени Г. И. Котовского в качестве минёра-подрывника. 26 июня 1944 года это формирование соединилось с освобождавшими Белорусскую ССР советскими частями. Газин был зачислен красноармейцем в 1293-й стрелковый полк 160-й стрелковой дивизии.

Особо отличился во время Люблин-Брестской операции. В составе своего полка Газин участвовал в прорыве немецкой обороны и переправе через реку Припять. В ночь с 17 на 18 июля 1944 года его рота в районе деревни Берёза Ратновского района Волынской области Украинской ССР столкнулась с превосходящими силами противника и приняла неравный бой. Бойцы оказались прижатыми шквальным пулемётным огнём из немецкого дзота, и тогда Газин подполз к нему и закрыл своим телом амбразуру, чем решил исход боя в пользу своих товарищей. Тем самым он повторил подвиг Александра Матросова . В тяжёлом состоянии Газин был эвакуирован в медсанбат, но врачам не удалось его пасти. Первоначально он был похоронен у деревни Язавни Ратновского района Волынской области Украинской ССР, позднее перезахоронен в братской могиле в посёлке Ратно.

27 июля 1944 года командир 1293-го стрелкового полка майор С. Е. Ракитский посмертно представил красноармейца Василия Петровича Газина к званию Героя Советского Союза .