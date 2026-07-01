Гази-Магомед (Газимагомед, Гази-Мухаммад, Кази-Мулла) (1795, Гимры, Аварское ханство [ныне Дагестан] ‒ 17.10.1832, там же)

Гази́-Магоме́д (Газимагомед, Гази-Мухаммад, Кази-Мулла) (1795, Гимры, Аварское ханство [ныне Дагестан] — 17.10.1832, там же) — первый имам Дагестана и Чечни, мусульманский богослов и проповедник, основатель Северо-Кавказ­ского имамата. Происходил из семьи авар. Учился у известных суфий­ских шейхов — Саида Араканского, Магомеда Ярагского и Джемал-Эддина Казикумухского. Сторонник повсеместного внедрения шариата. С 1828 — имам Дагестана и Чечни. Идеолог образования всемусульманского халифата. Объявил газават («священную войну») Российской империи. Вел активную проповедническую деятельность. В 1830 во главе собственного войска предпринял неудачный поход на столицу Аварского ханства Хунзах. В 1831 занял селение Параул и столицу Тарков­ского шамхальства Тарки. Пытался штурмом взять русскую крепость Бурная, но потерпел поражение. В июле 1831 атаковал и разгромил большую колонну русских войск под командованием генерала Г. А. Эмануэля. Это привело к росту авторитета Г.-М. среди различных племен Северного Кавказа. В августе 1831 осадил, но не смог взять Дербент, захватил и разграбил Кизляр. В 1832 под Владикавказом и Назранью встретил отпор со стороны русской армии. 17 октября 1832 вместе со своими сторонниками был блокирован отрядом русской армии в ауле Гимры. Во время штурма гимринской башни Г.-М. был убит. Его преемником стал ближайший спо­движник — Гамзат-бек.

Лит.: Берже А. П. Кази-Мулла // Кавказ . 1868. № 10; Движение горцев Северо-Восточного Кавказа в 20—50 годы XIX в. Сборник документов. Махачкала, 1959; Блиев М. М., Дегоев В. В. Большая игра на Кавказе: история и современность. М., 2003. А. О. Мещерякова.