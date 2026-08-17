ГАЗИ-МАГОМЕД
ГАЗИ-МАГОМЕД - первый имам Дагестана и Чечни, избран в конце 1820-х годов.
Происходил из семьи аварских узденей. Получил хорошее образование, пройдя курс обучения у известных дагестанских улемов и суфийских шейхов Саида Араканского, Магомеда Ярагского и Джемал Эддина Казикумухского. Став имамом, при поддержке Магомеда Ярагского объявил газават России (смотрите Кавказская война 1817-1864 годов). Со старшин горских общин брал присягу следовать шариату, отказаться от обычного права (адата) и прервать всякие отношения с русскими. Для повсеместного внедрения шариата под своей властью проводил политику поголовного уничтожения местной знати (убито свыше 30 влиятельных беков).
При Гази-Магомеде начала формироваться структура управления будущего Имамата, окончательно достроенная Шамилем. Гази-Магомед собрал горское войско (около 10 тысяч человек), в 1830 году начал «священную войну» против русских и их сторонников из числа горских феодалов. В том же году совершил неудавшийся поход на Хунзах - столицу Аварского ханства. В 1831 году занял селения Параул (резиденция шамхала Тарковского) и Тарки, но потерпел неудачу при штурме крепости Бурная, нанеся тем не менее серьёзный урон её российскому гарнизону. Совершал набеги на города Дербент, Кизляр (разграблен его горцами). В 1832 году потерпел неудачи под Владикавказом и Назранью, где горцы Гази-Магомеда были рассеяны. В результате этих поражений популярность Гази-Магомеда среди горских обществ значительно упала, что заставило его отказаться от активных действий против российской армии и отойти в горную часть Дагестана. В октябре 1832 года Гази-Магомед был блокирован в Гимрах отрядом российской армии, возглавляемым командующим Отдельным Кавказским корпусом бароном Г.В. Розеном. В результате ожесточённого штурма Гази-Магомед был убит вместе со своими мюридами. Уйти удалось только одному из его приближённых - тяжело раненному Шамилю. Преемником Гази-Магомеда стал Гамзат-бек.