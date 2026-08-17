ГАЗИ-МАГОМЕД

ГАЗИ-МАГОМЕД - пер­вый имам Да­ге­ста­на и Чеч­ни, из­бран в конце 1820-х годов.

Про­ис­хо­дил из се­мьи аварских уз­де­ней. По­лу­чил хо­ро­шее об­ра­зо­ва­ние, прой­дя курс обу­че­ния у из­вест­ных дагестанских уле­мов и су­фий­ских шей­хов Саи­да Ара­кан­ско­го, Ма­го­ме­да Яраг­ско­го и Дже­мал Эд­ди­на Ка­зи­ку­мух­ско­го. Став има­мом, при под­держ­ке Ма­го­ме­да Яраг­ско­го объ­я­вил га­за­ват Рос­сии (смотрите Кав­каз­ская вой­на 1817-1864 годов). Со стар­шин гор­ских об­щин брал при­сягу сле­до­вать ша­риа­ту, от­ка­зать­ся от обыч­но­го пра­ва (ада­та) и пре­рвать вся­кие от­но­ше­ния с рус­ски­ми. Для по­все­ме­ст­но­го вне­дре­ния ша­риа­та под сво­ей вла­стью про­во­дил по­ли­ти­ку по­го­лов­но­го унич­то­же­ния ме­ст­ной зна­ти (уби­то свыше 30 влия­тель­ных бе­ков).

При Гази-Магомеде на­ча­ла фор­ми­ро­вать­ся струк­ту­ра управ­ле­ния бу­ду­ще­го Има­ма­та , окон­ча­тель­но до­стро­ен­ная Ша­ми­лем. Гази-Магомед со­брал гор­ское вой­ско (около 10 тысяч человек), в 1830 году на­чал «свя­щен­ную вой­ну» про­тив рус­ских и их сто­рон­ни­ков из чис­ла гор­ских фео­да­лов. В том же го­ду со­вер­шил не­удав­ший­ся по­ход на Хун­зах - сто­ли­цу Авар­ско­го хан­ст­ва . В 1831 году за­нял се­ле­ния Па­ра­ул (ре­зи­ден­ция шам­ха­ла Тар­ков­ско­го) и Тар­ки, но по­тер­пел не­уда­чу при штур­ме кре­по­сти Бур­ная, на­не­ся тем не ме­нее серь­ёз­ный урон её российскому гар­ни­зо­ну. Со­вер­шал на­бе­ги на го­ро­да Дер­бент, Киз­ляр (раз­граб­лен его гор­ца­ми). В 1832 году по­тер­пел не­уда­чи под Вла­ди­кав­ка­зом и На­зра­нью, где гор­цы Гази-Магомеда бы­ли рас­сея­ны. В ре­зуль­та­те этих по­ра­же­ний по­пу­ляр­ность Гази-Магомеда сре­ди гор­ских об­ществ зна­чи­тель­но упа­ла, что за­ста­ви­ло его от­ка­зать­ся от ак­тив­ных дей­ст­вий про­тив российской ар­мии и отой­ти в гор­ную часть Да­ге­ста­на. В октябре 1832 года Гази-Магомед был бло­ки­ро­ван в Гим­рах от­ря­дом российской ар­мии, воз­глав­ляе­мым ко­мандующим Отдельным Кавказским кор­пу­сом ба­ро­ном Г.В. Ро­зе­ном. В ре­зуль­та­те ожес­то­чён­но­го штур­ма Гази-Магомед был убит вме­сте со свои­ми мю­ри­да­ми . Уй­ти уда­лось толь­ко од­но­му из его при­бли­жён­ных - тя­же­ло ра­нен­но­му Ша­ми­лю. Пре­ем­ни­ком Гази-Магомеда стал Гам­зат-бек.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)