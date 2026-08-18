ГАЗИ ИБРАГИМ

ГАЗИ ИБРАГИМ (псевдоним; настоящие имя и фамилия Иб­ра­гим За­ри­фо­вич Мин­га­зе­ев) - татарский писатель.

В 1920-е годы ра­бо­тал жур­на­ли­стом в татарских СМИ. В 1930-е годах по­лу­чи­ли из­вест­ность рас­ска­зы и по­вес­ти Гази о бы­те татарского го­ро­да и се­ла. Уча­ст­ник Великой Отечественной вой­ны , опыт ко­то­рой от­ра­зил­ся в по­вестях на во­енную те­му: «Их бы­ло трое» («Алар өчəү иде», 1945 год), «Мы ещё встре­тим­ся» («Без өле оч­ра­шыр­быз», 1947 год). Ро­ман «Обык­но­вен­ные лю­ди» («Га­ди ке­ше­лəр», 1955 год; в русском переводе - «За го­ро­дом, за Ка­за­нью», 1957 год) - о жиз­ни неф­тя­ни­ков.

Наи­бо­лее зна­чительные про­изведения - авто­био­гра­фический ро­ман-три­ло­гия «Не­за­бы­вае­мые го­ды» («Оны­тыл­мас ел­лар», 1949-1966 годы; в русском переводе - «Хлеб, вин­тов­ка и лю­бовь», 1950-1975 годы; Государственная премия Татарской АССР, 1969 год). Пе­ре­во­дил на татарский язык про­из­ве­де­ния М.Е. Сал­ты­ко­ва-Щед­ри­на, А.П. Че­хо­ва и др.

Сочинения:

Со­чи­не­ния: В 3 т. Ка­зан, 1987-1988 (на татарском языке).

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