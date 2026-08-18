ГАЗИ ИБРАГИМ
ГАЗИ ИБРАГИМ (псевдоним; настоящие имя и фамилия Ибрагим Зарифович Мингазеев) - татарский писатель.
В 1920-е годы работал журналистом в татарских СМИ. В 1930-е годах получили известность рассказы и повести Гази о быте татарского города и села. Участник Великой Отечественной войны, опыт которой отразился в повестях на военную тему: «Их было трое» («Алар өчəү иде», 1945 год), «Мы ещё встретимся» («Без өле очрашырбыз», 1947 год). Роман «Обыкновенные люди» («Гади кешелəр», 1955 год; в русском переводе - «За городом, за Казанью», 1957 год) - о жизни нефтяников.
Наиболее значительные произведения - автобиографический роман-трилогия «Незабываемые годы» («Онытылмас еллар», 1949-1966 годы; в русском переводе - «Хлеб, винтовка и любовь», 1950-1975 годы; Государственная премия Татарской АССР, 1969 год). Переводил на татарский язык произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина, А.П. Чехова и др.
Сочинения:
Сочинения: В 3 т. Казан, 1987-1988 (на татарском языке).