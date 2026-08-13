ГАЗЕНКЛЕВЕР ВИЛЬГЕЛЬМ

ГАЗЕНКЛЕВЕР ВИЛЬГЕЛЬМ - германский политический деятель, поэт, публицист .

По про­фес­сии ко­же­вен­ник. По­лу­чил из­вест­ность как по­эт. В 1862-1863 годы редак­тор демо­кра­тической газеты «Westfälische Volks­zei­tung». С 1864 года член лас­саль­ян­ско­го Все­обще­го германского ра­бо­че­го сою­за (ВГРС), с 1871 года его пре­зи­дент, ре­дак­тор газеты «Der Sozialdemokrat». С 1869 года депутат бун­дес­та­га Се­ве­ро-Гер­ман­ско­го сою­за; в 1874-1888 годы депутат рейхс­та­га, ре­дак­тор газеты «Berliner Volks­blatt». По­сле объ­е­ди­не­ния в 1875 году Со­ци­ал-де­мо­кра­тической ра­бо­чей пар­тии («эй­зе­нах­цев») и ВГРС в Со­циа­ли­стическую ра­бо­чую пар­тию Гер­ма­нии (СРПГ; с 1890 года СДПГ) её со­пред­се­да­тель. В 1876-1878 годы вме­сте с В. Либк­нех­том ре­дак­ти­ро­вал пе­чат­ный ор­ган СРПГ газеты «Фор­вертс».

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