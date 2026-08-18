ГАЗЕНКЛЕВЕР ВАЛЬТЕР

ГАЗЕНКЛЕВЕР ВАЛЬТЕР - немецкий писатель.

Ро­дил­ся в се­мье вра­ча. Изу­чал юрис­пру­ден­цию, литературу, фи­ло­со­фию и ис­то­рию в университетах Ве­ли­ко­бри­та­нии, Швей­ца­рии, Гер­ма­нии (1908-1914 годы). В 1915-1916 годы был на фрон­те . В 1920-1930 годы за­ни­мал­ся жур­на­ли­сти­кой. С 1933 года в эмиг­ра­ции (Фран­ция, Юго­сла­вия, Ве­ли­ко­бри­та­ния, Ита­лия). В 1939 году во Фран­ции был два­ж­ды ин­тер­ни­ро­ван, за­клю­чён в ла­герь, где по­кон­чил с со­бой.

Пуб­ли­ко­вать­ся на­чал в 1910 году как по­эт. Из­вест­ность Газенклеверу при­нес­ла экс­прес­сио­ни­ст­ская гро­те­ско­вая дра­ма «Сын» («Der Sohn», 1914 год, постановка 1916 года), в ко­то­рой кон­фликт по­ко­ле­ний сим­во­ли­зи­ру­ет столк­но­ве­ние ста­ро­го и но­во­го ми­ра, дес­по­тии и сво­бо­ды. Те­мы жерт­вен­но­сти, мес­си­ан­ст­ва, идея ду­хов­но­го пре­об­ра­зо­ва­ния ми­ра, по­иск «но­во­го че­ло­ве­ка» ста­ли ве­ду­щи­ми в ан­ти­во­ен­ных дра­мах «Спа­си­тель» («Der Retter», 1919 год), «Ан­ти­го­на» («Antigona», 1917 год, русский перевод 1928 года), «Лю­ди» («Menschen», 1918 год). Ин­те­ре­сом к мис­ти­ке, пси­хо­ана­ли­зу от­ме­че­на дра­ма «По ту сто­ро­ну» («Jenseits», 1920 год). В конце 1920-х годов Газенклевер об­ра­тил­ся к ко­ме­ди­ям с ув­ле­ка­тель­ной ин­три­гой: «Изы­скан­ный гос­по­дин» («Ein besserer Herr», 1928 год; в русском переводе «Дель­цы, "что на­до"», 1929 год), «На­ше­ст­вие На­по­ле­о­на» («Napoleon greift an», 1929 год) и др.

Ав­тор по­этических сборников: «Юно­ша» («Der Jüng­ling», 1913 год), «Смерть и вос­кре­се­ние» («Tod und Auferstehung», 1914-1916 годы), «По­ли­ти­че­ский по­эт» («Der politische Di­chter», 1919 год). Пуб­ли­ци­стические на­бро­ски «Бес­прав­ные» («Die Rechtlosen», 1939-1940 годы) и ро­ман «За­блу­ж­де­ние и страсть» («Irrtum und Leidenschaft», опубликован в 1969 году) да­ют пред­став­ле­ние об об­щественной и куль­тур­ной жиз­ни Гер­ма­нии.

Сочинения:

Gedichte, Dramen, Prosa. Hamb., 1963 год.

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