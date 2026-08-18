ГАЗЕНКЛЕВЕР ВАЛЬТЕР
ГАЗЕНКЛЕВЕР ВАЛЬТЕР - немецкий писатель.
Родился в семье врача. Изучал юриспруденцию, литературу, философию и историю в университетах Великобритании, Швейцарии, Германии (1908-1914 годы). В 1915-1916 годы был на фронте. В 1920-1930 годы занимался журналистикой. С 1933 года в эмиграции (Франция, Югославия, Великобритания, Италия). В 1939 году во Франции был дважды интернирован, заключён в лагерь, где покончил с собой.
Публиковаться начал в 1910 году как поэт. Известность Газенклеверу принесла экспрессионистская гротесковая драма «Сын» («Der Sohn», 1914 год, постановка 1916 года), в которой конфликт поколений символизирует столкновение старого и нового мира, деспотии и свободы. Темы жертвенности, мессианства, идея духовного преобразования мира, поиск «нового человека» стали ведущими в антивоенных драмах «Спаситель» («Der Retter», 1919 год), «Антигона» («Antigona», 1917 год, русский перевод 1928 года), «Люди» («Menschen», 1918 год). Интересом к мистике, психоанализу отмечена драма «По ту сторону» («Jenseits», 1920 год). В конце 1920-х годов Газенклевер обратился к комедиям с увлекательной интригой: «Изысканный господин» («Ein besserer Herr», 1928 год; в русском переводе «Дельцы, "что надо"», 1929 год), «Нашествие Наполеона» («Napoleon greift an», 1929 год) и др.
Автор поэтических сборников: «Юноша» («Der Jüngling», 1913 год), «Смерть и воскресение» («Tod und Auferstehung», 1914-1916 годы), «Политический поэт» («Der politische Dichter», 1919 год). Публицистические наброски «Бесправные» («Die Rechtlosen», 1939-1940 годы) и роман «Заблуждение и страсть» («Irrtum und Leidenschaft», опубликован в 1969 году) дают представление об общественной и культурной жизни Германии.
Сочинения:
Gedichte, Dramen, Prosa. Hamb., 1963 год.