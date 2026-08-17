Газенкампф, Михаил Александрович (13[25].10.1843, Санкт-Петербургкая губ. ‒ 04[17].04.1913, Санкт-Петербург)

Га́зенкампф, Михаил Александрович (13[25].10.1843, Санкт-Петербургкая губ. — 04[17].04.1913, Санкт-Петербург) — российский военный деятель и теоретик, генерал-лейтенант от инфантерии (1905).

Автор работ по военной администрации и войсковому хозяйству. Участник Польской кампании 1863—1864. После окончания в 1870 Николаевской академии Генерального штаба, служил в гвардии. С 1871 читал лекции в Академии Генерального штаба, заслуженный ординарный профессор (1889).

Участник Русско-турецкой войны 1877—1878 (см. Русско-турецкие войны XVII—XIX вв.). После войны, оставаясь профессором, состоял для особых поручений при главнокомандующем войсками гвардии и Санкт-Петербургского военного округа. В 1895—1903 — астрахан­ский губернатор и наказной атаман Астраханского казачьего войска. В 1903—1913 — член Военного совета при военном министерстве. С 1905 по 1913 — помощник главнокомандующего войсками гвардии и Санкт-Петербургского военного округа, одновременно член Совета государ­ственной обороны (1905—1908).

Соч.: Военное хозяйство в нашей и иностранных армиях. СПб., 1880.

Лит.: Федорченко В. И. Императорский дом, выдающиеся сановники. Энциклопедия биографий. В 2-х тт. Т. 1. Красноярск, 2000. С. 257—258; Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. В 2-х тт. М., 2010. Т. 1. С. 317. С. В. Куликов.