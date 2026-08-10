Газан-хан (мусульманское имя ‒ Махмуд) (1271‒1304)

Газа́н-хан (мусульманское имя — Махмуд) (1271—1304) — ильхан Ирана (1295—1304), из династии Хулагуидов. Сын ильхана Аргуна (1284—1291), при котором занимал пост наместника Хорасана. В дина­стической распре, вспыхнувшей после убийства его дяди, Гайхату (1291—295), Г.-х., воспитанный буддистом, выступил против своего двоюродного брата Байду и, под влиянием улама и мусульманской части монгольской элиты, обратился в ислам (религию большинства своих подданных), восстановив его официальный статус.

В условиях тяжелого социально-экономического кризиса, стремясь упрочить могущество своего рода на новых основаниях, Г.-х. приступил к преобразованиям (борьба с коррупцией в системе управления, упорядочение ямской службы, нормализа-ция денежного обращения, стандартизация мер и весов, снижение налогов и фиксация их размеров, реорганизация судо-производства). Их проведение связывается с влиянием, которое на юного государя оказывал Рашид-ад-Дин. В хозяйственной сфере была восстановлена ирригационная система, землевладельцам предоставлялись льготы по приоб-ретению заброшенных угодий с условием обработать и заселить их, развивалось шелководство и виноградарство. В городах упорядочивалась работа казенных мануфактур (кархана).

Однако несмотря на стремление опереться на мусульманское чиновничество (преимущественно иранского происхождения), Г.-х. не смог сопротивляться давлению кочевой знати, признал наследственное право тюрко-монгольского ополчения на военные лены-икта, к которым прикреплялось податное население (ярлык 1303). Это ослабляло прерогативы центральной власти, уменьшая количество облагаемых налогами земель и снижая доходы казны.

Г.-х., владевший несколькими языками и интересовавшийся историей (в частности, генеалогией Чингисидов), покровительствовал в то же время суннитскому исламу и исламским институтам; значительные средства вкладывались в благоустройство столицы — Тебриза, где были по­строены госпиталь и обсерватория. Однако во внешней политике он продолжил по-пытки своих предков покорить Вост. Средиземноморье и совершил три похода против египетских мамлюков (1299—1303), но, одержав ряд побед, не смог удержать временно занятых позиций в Сирии.

Ист.: Рашид-ад-Дин. Сборник летописей. Т. 3. / Пер. с перс. А. К. Арендса. М.-Л., 1946.

Лит.: Бартольд В. В. Газан Махмуд // Бартольд В. В. Сочинения: В 6 т. Т. 7. М., 1971. С. 494—495; Фалина А. И. Реформы Газан-хана // Ученые записки ИВ АН СССР. Т. XVII (1959). C. 51—76; Ami­tai-Preiss R. Ghazan, Islam and the Mongol Tradi-tion: A View from the Mamluk Sulta­nate // Bulletin of the School of Oriental and African studies. Vol. 59 (1996). P. 1—10; Mel-ville C. Padshah-i Islam: The conversion of Sultan Mahmud Ghazan Khan // Pembroke Papers. V. I (1990). P. 159—177. Т. К. Кораев.