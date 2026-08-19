ГАЗАН-ХАН МАХМУД

ГАЗАН-ХАН МАХМУД - иль­хан Ира­на из монгольской ди­на­стии Ху­ла­гуи­дов (1295–1304 годы).

Был вос­пи­тан в буд­дий­ских тра­ди­ци­ях, но в хо­де борь­бы за власть при­нял ис­лам (1295 год) и про­воз­гла­сил его государственной ре­ли­ги­ей. Газан-хан стре­мил­ся упо­ря­до­чить эко­но­мическую жизнь Ира­на и управ­ление го­су­дар­ст­вом, дез­ор­га­ни­зо­ван­ное ху­ла­гу­ид­ски­ми за­вое­ва­ния­ми. При со­дей­ст­вии ве­зи­ра Ра­шид ад-Ди­на ор­га­низо­вал круп­ные ир­ри­гационные ра­бо­ты, на­де­лил ик­та всех мон­го­лов, уча­ст­во­вав­ших в ко­че­вом опол­че­нии, под­твер­дил вве­дён­ное пер­вы­ми иль­ха­на­ми при­кре­п­ле­ние кре­сть­ян к зем­ле, пе­ре­дал зем­ле­вла­дель­цам за­бро­шен­ные зем­ли с ус­ло­ви­ем их об­ра­бот­ки, сни­зил и за­фик­си­ро­вал раз­ме­ры на­ло­гов, а так­же про­вёл ре­фор­му су­деб­ных уч­ре­ж­де­ний. Газан-хан по­сле­до­ва­тель­но ока­зы­вал под­держ­ку ис­ла­му и му­сульманским учё­ным кру­гам. Бо­рол­ся про­тив Мам­люк­ско­го сул­та­на­та и в 1299-1303 годы со­вер­шил три по­хо­да в Си­рию, от­ку­да, не­смот­ря на взя­тие Да­ма­ска (1299 год), не смог из­гнать мам­лю­ков .

Исторические ис­точники:

Ра­шид ад-Дин. По­ве­ст­во­ва­ние о Га­зан-ха­не // Джа­ми ат-та­ва­рих. Ба­ку, 1957 год. Т. 3 (на персидском и русском языках).

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