ГАЙВОРОНСКИЙ ИВАН ИВАНОВИЧ

Иван Иванович Гайворонский родился в 1925 году в посёлке Елань (ныне – Волгоградская область) в крестьянской семье. По национальности русский. Окончил среднюю школу.

В феврале 1943 года Гайворонский был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию . С августа того же года – на фронтах Великой Отечественной войны . Воевал автоматчиком 182-го гвардейского стрелкового полка 62-й гвардейской стрелковой дивизии 37-й армии Степного фронта.

Гайворонский особенно отличился во время битвы за Днепр . 28 сентября 1943 года в районе села Мишурин Рог Верхнеднепровского района Днепропетровской области Украинской ССР он в числе первых в своём полку переправился на западный берег, и принял активное участие в боях за захват, удержание и расширение плацдарма. В ходе дальнейшего наступления Гайворонский проявил себя при освобождении сёл Дериевка и Куцеволовка Онуфриевского района Кировоградской области Украинской ССР, продемонстрировав образцы мужества и героизма. За эти заслуги командование представило его к званию Героя Советского Союза .

В дальнейшем Гайворонский участвовал в освобождении Правобережной Украины, форсировании Днестра. В середине июня 1944 года он был тяжело ранен в боях на Кицканском плацдарме и отправлен в хирургический походно-полевой госпиталь № 5153. 24 июля 1944 года Гайворонский скончался от полученных ранений. Похоронен в братской могиле на городском кладбище № 2 по улице Виноградной в городе Подольске Одесской области Украины.