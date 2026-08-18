ГАЙТАН ХОРХЕ ЭЛЬЕСЕР
ГАЙТАН ХОРХЕ ЭЛЬЕСЕР - государственный и политический деятель Колумбии.
Выходец из бедной семьи, по образованию юрист. Получил широкую известность во 2-й половине 1920-х годов в связи с предложенной им реформой Либеральной партии, расследованием роли американской «United Fruit Company» в организации массовых расстрелов забастовщиков на банановых плантациях в департаменте Магдалена в 1928-1929 годы. Исключённый из Либеральной партии за левые взгляды, Гайтан в начале 1930-х годов создал Национальный левый революционный союз (Unión nacional izquierdista revolucionaria), однако организация не смогла конкурировать с ведущими политическими партиями и в 1935 году была распущена. В 1936-1937 годы алькальд Боготы. В конце 1930-х годов Гайтан вернулся в Либеральную партию, возглавив её левое крыло. В 1940-1943 годы неоднократно входил в правительство, занимая посты министра просвещения, министра труда, здравоохранения и соцобеспечения. В 1946 году возглавил Либеральную партию, которая под его руководством победила на выборах в конгресс. Главный претендент на президентских выборах 1948 года. Застрелен наёмным убийцей после выступления с резкой критикой политики США на 9-й Межамериканской конференции в Боготе. Убийство Гайтана привело к народному восстанию в столице Колумбии (смотрите «Боготасо»), послужившему прологом к многолетней гражданской войне в этой стране (смотрите «Виоленсия»).
Сочинения:
Las ideas socialistas en Colombia. Bogota, 1924.