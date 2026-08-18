ГАЙТАН ХОРХЕ ЭЛЬЕСЕР

ГАЙТАН ХОРХЕ ЭЛЬЕСЕР - государственный и политический деятель Колумбии .

Вы­хо­дец из бед­ной се­мьи, по об­ра­зо­ва­нию юрист. По­лу­чил ши­ро­кую из­вест­ность во 2-й половине 1920-х годов в свя­зи с пред­ло­жен­ной им ре­фор­мой Ли­бе­раль­ной пар­тии, рас­сле­до­ва­ни­ем ро­ли американской «United Fruit Company» в ор­га­ни­за­ции мас­со­вых рас­стре­лов за­бас­тов­щи­ков на ба­на­но­вых план­та­ци­ях в департаменте Ма­гда­ле­на в 1928-1929 годы. Ис­клю­чён­ный из Ли­бе­раль­ной пар­тии за ле­вые взгля­ды, Гайтан в начале 1930-х годов соз­дал Национальный ле­вый ре­во­люционный со­юз (Unión nacional izquierdista revolucionaria), од­на­ко ор­га­ни­за­ция не смог­ла кон­ку­ри­ровать с ве­ду­щи­ми по­ли­тическими пар­тия­ми и в 1935 году бы­ла рас­пу­ще­на. В 1936-1937 годы аль­кальд Бо­го­ты. В конце 1930-х годов Гайтан вер­нул­ся в Ли­бе­раль­ную пар­тию, воз­гла­вив её ле­вое кры­ло. В 1940-1943 годы не­од­но­крат­но вхо­дил в пра­ви­тель­ст­во, за­ни­мая по­сты министра про­све­ще­ния, министра тру­да, здра­во­охра­не­ния и соц­обес­пе­че­ния. В 1946 году воз­гла­вил Ли­бе­раль­ную пар­тию, ко­то­рая под его ру­ко­во­дством по­бе­ди­ла на вы­бо­рах в кон­гресс. Главный пре­тен­дент на пре­зи­дент­ских вы­бо­рах 1948 года. За­стре­лен на­ём­ным убий­цей по­сле вы­сту­п­ле­ния с рез­кой кри­ти­кой по­ли­ти­ки США на 9-й Меж­аме­ри­кан­ской кон­фе­рен­ции в Бо­го­те. Убий­ст­во Гайтана при­ве­ло к народному вос­ста­нию в сто­ли­це Ко­лум­бии (смотрите «Бо­го­та­со»), по­слу­жив­шему про­ло­гом к мно­го­лет­ней гражданской вой­не в этой стра­не (смотрите «Вио­лен­сия»).

Сочинения:

Las ideas socialistas en Colombia. Bogota, 1924.

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