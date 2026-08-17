Гайсмайр (нем. Gaismair), Михаэль (ок. 1490, Чефс близ Штерцинга ‒ 15.04.1532, Падуя)

Га́йсмайр (нем. Gaismair), Михаэль (ок. 1490, Чефс близ Штерцинга — 15.04.1532, Падуя) — австрийский общественно-политический деятель, лидер Крестьянской войны в Тироле и архиепископстве Зальцбург. Родился в богатой семье, отец Г. занимался горной добычей. Получил хорошее образование. В начале 1520-х работал писарем на горнорудном произ-водстве, с 1524 занимал должность секретаря епископа Бриксена, затем был таможенным откупщиком. С началом Кре-стьянской войны в Австрии, Г. поддержал восставших. Благодаря своим глубоким знаниям и активной деятельности в 1525 возглавил повстанцев. Под руковод­ством Г. им удалось занять многие замки и монастыри в Тироле. На ландтаге в Инсбруке 1525 представлял интересы восставших перед регентом Тироля эрцгерцогом, будущим императором Фердинан-дом I. После достижения компромисса с эрцгерцогом, многие восставшие сложили оружие , однако Г. призывал продолжить борьбу, за что был заключен в тюрьму. Ему удалось бежать в Швейцарию. Г. надеялся завоевать Тироль с помощью Фран-ции и Венеции, но переговоры с ними ничего не дали. В 1526, чтобы привлечь на свою сторону крестьян Австрии и юж-но-немецких княжеств, Г. написал программу «Земское устройство», сформулированную в 28 статьях. Он предложил изме-нить основы общественно-политического и социального порядка. Выступал за установление в Тироле республики и пере-дачу власти крестьянам и горнорабочим. Активно призывал к уничтожению сеньориальных прав, улучшению положения крестьянства и «низов» общества. Предложил социальные реформы, предполагавшие широкое строительство государ-ственных больниц и сиротских домов. Требовал использовать церковные земли для осуществления социальных проектов. Призывал провести судебную реформу, установить всеобщее равенство перед законом, отменить привилегии знати, ликви-дировать крупные купеческие компании, ввести частичную государственную собственность на землю и ее недра . По своим взглядам был близок Т. Мюнцеру. Собрав значительную армию, одержал победу над эрцгерцогом Фердинандом и его со-юзниками и установил контроль над Тиролем. Однако Фердинанд обещал пойти на уступки восставшим, что оттолкнуло от Г. большую часть крестьянства. Поредевшая повстанческая армия была вынуждена отступить на венецианские террито-рии. Г. надеялся собрать там силы для нового похода, но погиб от руки убийцы, подосланного эрцгерцогом Фердинандом.

Соч.: Michael Gaismairs Landesordnung für Tirol // Quellen zur Geschichte des Bauernkrieges, gesammelt und herausgegeben von Günther Franz. Darmstadt, 1963.

Лит.: Чуянов А. Ф. Политическое содержание «Земского устройства» Михаэля Гайсмайера // Социальные отношения и по-литическая борьба в средневековой Германии (XI—XVI вв.). Вологда, 1985; Höller R. Eine Leiche in Habsburgs Keller — Der Rebell Michael Gaismair und sein Kampf für eine gerechtere Welt. Salzburg, Wien, 2011. А. В. Лазарева.