ГАЙСИН ХАСАН НАЗИРОВИЧ

Хасан Назирович (в документах – Назарович) Гайсин родился 25 апреля (по новому стилю – 8 мая) 1908 года в деревне Караево (ныне – Куюргазинский район Башкортостана ) в семье крестьянина. По национальности башкир. После окончания начальной школы работал бригадиром в колхозе имени Молотова.

7 января 1942 года Гайсин был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию Куюргазинским районным военным комиссариатом Башкирской АССР и направлен на фронт Великой Отечественной войны . В боях три раза был ранен – 6 марта 1943 года, 9 сентября 1943 года и 23 декабря 1943 года.

К 1944 году Гайсин командовал расчётом станкового пулемёта 1-го стрелкового батальона 700-го стрелкового полка 204-й стрелковой дивизии. 24 июня 1944 года в боях за деревню Михали Витебской области Белорусской ССР он гранатами забросал вражескую пулемётную точку, уничтожив 3 вражеских солдат, чем содействовал общему успеху. За это Гайсин был удостоен первой своей боевой награды – медали «За отвагу» .

31 октября 1944 года расчёт Гайсина участвовал в прорыве немецкой обороны в районе хутора Гедерти Латвийской ССР. Выдвинувшись вперёд основных сил, он уничтожил до 15 вражеских солдат. Когда из строя выбыл номер расчёта, Гайсин продолжал вести огонь в одиночку. Даже когда он был контужен, а пулемёт вышел из строя, он продолжал отстреливаться из автомата. За этот бой Гайсин был представлен к ордену Красного Знамени, но вышестоящее командование снизило статус награды до ордена Славы 3-й степени.

В феврале 1943 года в бою за деревню Великомихайловка пулемётчики уничтожили до батальона вражеских солдат, сорвав тем самым все контратаки противника. 5 марта 1943 года в бою за совхоз имени Фрунзе в Харьковской области Украинской ССР Гайсин участвовал в отражении мощной немецкой контратаки, будучи командиром расчёта 76-миллиметрового орудия. Ему с товарищами удалось подбить один танк и заставить остальные отступить. 6 марта 1943 года Гайсин был ранен.

В ночь с 1 на 2 мая 1944 года, действуя в районе деревни Степаньково под Витебском, Гайсин вместе со своим расчётом держал оборону на левом фланге стрелковой роты, только лично уничтожив 13 солдат противника. 19 июня 1944 года в ожесточённом бою ствол пулемёта раскалился так, что вести огонь дальше было рискованно, и тогда пулемётчики продолжали отбиваться гранатами, заставив врага откатиться назад, потеряв при этом до 15 солдат и офицеров. В ходе последующих боёв под Витебском Гайсин только за 24 июня 1944 года уничтожил более 40 солдат и офицеров противника. 25 июня 1944 года, когда первый номер расчёта был ранен, он пулемётным огнём уничтожил более 100 солдат и офицеров. 27 июля 1944 года в бою за местечко Скопишкис Литовской ССР пулемётчики уничтожили ещё более 40 солдат и офицеров, а в августа 1944 года в бою при штурме населённого пункта Расчунай – ещё более 50 солдат и офицеров. 6 августа 1944 года Гайсин участвовал в танковом десанте в районе деревни Подскрапишкай с задачей прорвать кольцо окружения вокруг 357-й стрелковой дивизии. В ходе той операции он во главе одной из десантных групп захватил 2 75-миллиметровых орудия. Когда танк был подбит и не мог больше двигаться, Гайсин организовал круговую оборону и повернул трофейные пушки против врага, уничтожив до 80 солдат и офицеров.

2 октября 1944 года командир 700-го стрелкового полка 204-й стрелковой дивизии подполковник А. Ф. Второв по совокупности боевых заслуг представил сержанта Хасана Гайсина к званию Героя Советского Союза .

После окончания войны Гайсин был демобилизован. Вернувшись в родную деревню, продолжал работать в колхозе имени Молотова, затем в совхозе «Мурапталовский». Умер 12 августа 1991 года, похоронен в деревне Караево Куюргазинского района Башкортостана.