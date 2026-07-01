ГАЙСИН АХМЕД-САФФА ГАЙСИНОВИЧ

Ахмед-Саффан Гайсинович Гайсин родился в 1918 году в деревне Портчара (ныне – Параньгинский район Марий Эл ) в крестьянской семье. По национальности татарин. После окончания восьми классов школы работал в колхозе.

В 1938 году Гайсин был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию . В 1943 году он окончил курсы младших лейтенантов. С июля того же года – на фронтах Великой Отечественной войны . Воевал командиром взвода 185-го гвардейского стрелкового полка 60-й гвардейской стрелковой дивизии 12-й армии. Участвовал в освобождении Восточной Украины, два раза был ранен.

Особенно Гайсин отличился во время битвы за Днепр . В ночь с 25 на 26 ноября 1943 года взвод под его командованием переправился через Днепр к юго-востоку от села Разумовка Запорожского района Запорожской области Украинской ССР и первым ворвался в немецкие траншеи. Когда в разгар боя погиб командир роты гвардии лейтенант К. Е. Парамонов, Гайсин принял на себя его обязанности. Успешно руководил действиями подчинённых во время удержание и расширения плацдарма на западном берегу реки. Рота Гайсина штурмом взяла четыре населённых пункта и несколько важных высот, отразила 13 немецких контратак. В тех боях лично уничтожил более 20 солдат и офицеров противника. 27 ноября 1943 года во время очередного боя Гайсин был убит в районе хутора Капустяный Запорожского района Запорожской области.

Командир 60-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии генерал-майор Монахов посмертно представил гвардии младшего лейтенанта Ахмеда-Саффу Гайсина к званию Героя Советского Союза .

Похоронен в братской могиле на хуторе Капустяный Запорожского района Запорожской области Украины.