ГАЙНУТДИНОВ МАХМЕТИН ГАЛЕНТИНОВИЧ

Махметин (в 1969 году сменил имя на Дмитрий) Галентинович Гайнутдинов родился 17 августа 1921 года в деревне Григорьевка (ныне – Волчанский городско Совет Свердловской области) в семье крестьянина. По национальности татарин. Окончил семь классов школы.

В 1940 году Гайнутдинов был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию Карпинским районным военным комиссариатом Свердловской области. С 15 февраля 1943 года – на фронтах Великой Отечественной войны . Воевал командиром взвода роты связи 43-го стрелкового полка 106-й стрелковой дивизии 65-й армии Центрального фронта. Особенно отличился во время битвы за Днепр .

15 октября 1943 года под шквальным артиллерийским, миномётным и ружейно-пулемётным огнём противника Гайнутдинов вместе с группой связистов переправился через Днепр в районе посёлка Лоев Гомельской области Белорусской ССР, проложив по дну реки кабель связи. Умело организовал связь между командованием и всеми переправившимися подразделениями, после чего поддерживал её бесперебойную работу. 19 октября 1943 года командир 43-го стрелкового полка подполковник В. Ф. Николаев представил старшину Махметина Гайнутдинова к званию Героя Советского Союза .

После окончания войны Гайнутдинов продолжил службу в Советской Армии. В 1945 году он окончил Харьковское военно-политическое училище, в 1950 году – два курса Военно-политическое академии имени В. И. Ленина. В 1953 году Гайнутдинов был уволен в запас. В 1958 году он окончил Харьковский государственный университет, после чего вернулся на Урал. Проживал и работал в Краснотурьинске, Качканаре, Тюмени. Умер 7 мая 1993 года, похоронен на Червишевском кладбище Тюмени.