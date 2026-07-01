ГАЙНСКИЙ МУЗЕЙ

Гайнский краеведческий музей имени Александра Яковлевича Созонова.

В 25 декабря 1959 года в поселке Гайны произошло событие, которое стало началом развития в районе краеведения .

Решением Гайнского райисполкома за № 226 от 09 января 1959 года на базе средней школы образован Гайнский общественный музей. Основателем и председателем совета музея была учитель истории Мария Андреевна Овчинникова.

29 июля 1963 года решением райисполкома за № 116 музею присвоено имя земляка, участника Великой Отечественной войны , Героя Советского Союза Александра Яковлевича Созонова. С 1992 года музей становится муниципальным. Общий фонд музея на 01 января 2015 года составляет 10580 экспонатов. Наиболее интересные коллекции музея - это коллекция предметов археологии, богатая коллекция поясов коми-пермяков , колокольчиков, коллекция предметов этнографии. Коллекция древнерусского искусства одна из самых ценных и включает в себя предметы живописи (иконы), церковную литературу и утварь.

В 8 залах музея расположено семь отделов. Музей знакомит посетителей с природными богатствами края и с их использованием в производстве, с историей края и с их использованием в производстве, с историей края с древнейших времён и до наших дней, с участием наших земляков в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, с экономическим и культурным развитием района в советский период, с археологическими памятниками района и религиозным наследием. Ежегодно музей обслуживает всеми формами работы более 4,5 тысяч человек, предлагая населению разнообразные циклы экскурсий, лекций, проводятся встречи с интересными людьми для школьников, игры-занятия для детей дошкольного возраста, мероприятия к традиционным календарным праздникам.

Иллюстрации:

Гайнский краеведческий музей им. А.Я.Созонова.